Il corpo del bambino di 3 anni che era scomparso a Metaponto, in provincia di Matera, è stato trovato. Era situato lungo il fiume Bradano

Una bruttissima tragedia a Metaponto di Bernalda, in Basilicata. È stato ritrovato intorno alle 8.30 di questa mattina il cadavere del bambino di 3 anni scomparso durante la giornata di ieri in provincia di Matera. Il corpo è stato trovato in una zona alla foce del fiume Bradano sorvolata da un elicottero dei Vigili del Fuoco. Questi ultimi, pattugliando la zona, hanno notato il corpo durante la propria sorveglianza. Una scoperta atroce, che si macchia di giallo da risolvere.

Il bambino è stato ritrovato dai carabinieri del Centro cinofili di Firenze, grazie all’utilizzo dei cosiddetti “cani molecolari“, in un canneto che costeggia il letto del fiume. Le ricerche erano partite ieri pomeriggio nelle campagne intorno al paese, dopo che del piccolo non si avevano più notizie da alcune ore. Stando a quanto si è appreso dall’ANSA, ieri mattina il bambino stava giocando in casa, e si sarebbe allontanato in un attimo di distrazione dei genitori, che sono imprenditori agricoli. Nella zona nelle ricerche sono state coinvolte forze dell’ordine e vigili del fuoco, che hanno utilizzato anche dei droni per trovare il bambino.

In seguito, anche i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno ispezionato il fiume Bradano di Metaponto, senza però trovarvi nulla di tangibile.

“Questa è stata una sfortuna immensa. In questo momento, già tragico per l’emergenza coronavirus, siamo tutti increduli e solo in un secondo momento valuterò la possibilità di proclamare il lutto cittadino.” ha dichiarato il sindaco.

