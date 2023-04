Meteo Salerno: ancora cielo nuvoloso

di Rita Milione

A Salerno le correnti fresche e instabili che hanno portato rovesci e temporali negli ultimi giorni esauriscono la loro azione. Un miglioramento è già previsto nella giornata di giovedì quando gli annuvolamenti diurni non si assoceranno a fenomeni ma andrà ancora meglio da venerdì e in tutto il prossimo weekend quando il sole sarà prevalente e il clima molto mite con massime che potranno raggiungere in città anche i 19/20°C, comunica Carlo Migliore di Meteosolutions.

Per il ponte della Liberazione si attende un parziale e temporaneo aumento delle nubi ma con rischio pioggia piuttosto basso. La ventilazione risulterà debole a tratti moderata dai quadranti meridionali. Il mare poco mosso o temporaneamente mosso.