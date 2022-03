Metro di Mosca: scoppia il caos a causa del blocco dei pagamenti digitali

In molte stazioni della metro di Mosca è scoppiato un grande caos. La causa risiede nel blocco dei pagamenti con i sistemi digitali Apple Pay e PayPal normalmente utilizzati da molti viaggiatori.

Cosa sta succedendo?

I clienti non possono usare questi sistemi. Gestiti dalla Banca Vtb, una delle strutture colpite dalle sanzioni internazionali, tutte le funzionalità hanno subito un blocco immediato.Moltissimi pendolari hanno quindi dovuto mettersi in fila agli sportelli per acquistare i biglietti.

Metro di Mosca

La Metropolitana “V. I. Lenin” di Mosca è la più frequentata al mondo per numero medio di passeggeri all’anno . È famosa anche per la particolare struttura di alcune stazioni che si fanno portavoce dell’arte del realismo socialista.

La prima linea è stata aperta il 15 maggio 1935 e percorreva il tratto Sokol’niki-Park Kul’tury, con una diramazione verso Smolenskaja. Molte stazioni hanno cambiato varie volte. Il nome originario della metropolitana era, inizialmente, Lazar’ Moiseevič Kaganovič.

Il sistema è costituito da 17 linee e vi da 265 stazioni, 44 delle quali sono considerate patrimonio culturale.