A Bologna la camera ardente per Michele Merlo. Tra familiari, fan e sostenitori del cantante prematuramente scomparso, anche Emma

Allestita a Bologna la camera ardente per Michele Merlo. La salma dell’artista prematuramente scomparso a causa di una leucemia fulminante, è stata esposta dalle 9,00 alle 16,00 di oggi 16 giugno 2021. Come da disposizioni della famiglia che ha voluto dare a fan e sostenitori la possibilità dell’ultimo saluto.

Potrebbe interessarti:

Il corpo partirà poi per Rosà, città natale del cantante, dove resterà esposto nei giorni di giovedì e venerdì presso l’Istituto Maria Ausiliatrice in via Roma, 82. Un’ultima preghiera per Michele Merlo, un ultimo saluto, tra le lacrime di rabbia e amarezza che ancora affliggono amici e familiari del cantante. L’artista è scomparso a causa di una leucemia fulminante che non gli ha lasciato scampo.

Il saluto di Emma

A salutare Michele Merlo è intervenuta anche Emma Marrone. La cantante aveva conosciuto di persona l’artista nel corso della sua partecipazione al Talent Show Amici di Maria De Filippi. Con il nome d’arte di Mike Bird, il giovane aveva conquistato l’affetto e la stima della sua coach. Emma ha inoltre dedicato il concerto all’Arena di Verona proprio a Michele.

Michele Merlo tra gli “Aquiloni”

Nel corso della giornata dedicata a Michele Merlo, anche delle pagelline in ricordo dell’artista. Una foto con su impressa la scritta “romantico ribelle” e una citazione tratta dal suo brano “Aquiloni”.

“Perché sognare è un dovere In un mondo che è perso E non importa se per sognare ti senti diverso Saremo noi a ridere, anche coi tagli sulla pelle Saremo soli e felici sotto un cielo pieno di stelle E aspetteremo domani e sarà tutto cambiato E domani rideremo di quello che abbiamo passato“.

I funerali

La prematura scomparsa di Michele Merlo ha sconvolto la sua famiglia, ma anche l’intero mondo della musica. Tantissimi i messaggi di cordoglio espressi da artisti che hanno ricordato Mike. Questo giovanissimo artista avrebbe avuto ancora tanto da dire e da dare, al momento resta solo la rabbia e il rimorso.

Nei prossimi giorni, è prevista la possibilità di dare l’ultimo saluto a Michele Merlo a Rosà, dove chi vorrà potrà recarsi giovedì dalle 9,00 alle 11,00 e dalle 15,00 alle 18,00 e venerdì dalle 9,00 alle 11,00. Venerdì 18 alle ore 17,00, si terrà la Messa funebre presso lo Stadio comunale Toni Zen.