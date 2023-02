Michigan, ennesima sparatoria all’università

Questa notte un ragazzo ha assaltato un’università in Michigan causando 3 morti e 5 feriti. Dopo la strage, il killer si è suicidato.

Due ragazzi, Gabe Treutle e Connor Anderson, hanno comunicato al telefono con la Cnn che sono barricati nella loro camera alla Michigan State University e hanno dato l’allarme. Nel frattempo, era in corso una sparatoria nel loro college e la polizia dava ancora la caccia all’attentatore.



L’uomo, identificato come un maschio nero, di bassa statura, con una giacca di jeans, cappello da baseball e scarpe rosse, ha colpito lunedì sera alle 8:18 inizialmente presso la Berkey Hall, la sede della Scuola di Arti e Scienze dell’università.

Successivamente si è spostato in un edificio poco distante dove ha continuato a sparare e infine è fuggito a piedi. Sono state uccise tre persone, mentre sono 5i feriti. Dopo l’inseguimento e la fuga dalla polizia, il killer si è tolto la vita.



«Questa ripetizione del terrore non può continuare» ha detto la segretaria di Stato del Michigan Jocelyn Benson. Le sparatorie negli Stati Uniti, soprattutto nelle scuole, lo sappiamo, non sono una novità. «Dobbiamo unirci e fare qualunque cosa sia necessario per proteggere i nostri figli e le nostre comunità dalla violenza delle armi».