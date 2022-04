Sparatoria New York, Frank James: chi è davvero?

Frank James è l’uomo ricercato dalla polizia in relazione alla sparatoria di New York. Nella fattispecie, in un tweet, gli agenti della Grande Mela lo descrivono come una persona coinvolta nelle indagini in merito alla sparatoria nella metropolitana di Brooklyn. Il cittadino Usa di etnia afroamericana, infatti, è il titolare della carta di credito usata per affittare il furgoncino legato all’attacco e trovato a pochi isolati dalla stazione di Sunset Park, a Brooklyn.

Frank James ed i sospetti su di lui

Frank James è ricercato perché potrebbe essere in possesso di informazioni riguardo l’attacco che ieri si è verificato nella metropolitana. Ieri, infatti, un uomo ha estratto dal suo zainetto una bomboletta fumogena, ha indossato la maschera antigas e ha iniziato a sparare circa 33 colpi di pistola.

Il canale YouTube

Il New York Times dichiara che la foto pubblicata dalla polizia di New York nel tweet su James è tratta dallo screenshot di un video su YouTube pubblicato da un canale appartenente a un utente chiamato Prophetoftruth88. I filmati del canale mostrano un uomo che pronuncia invettive sul razzismo e sulla violenza.

Frank James ha anche un profilo Facebook

Su Twitter circolano anche screenshot di un profilo Facebook che viene a lui attribuito. Chi è, davvero, Frank?