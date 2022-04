Nba play-in, Nets e Timberwolves accedono ai play off: Irving e Durant devas

La prima giornata del play-in tournament in Nba è storia. I primi verdetti favoriscono le due settimine classificate delle rispettive Conference ma regalando partite degne di una serie playoff. Intensità, classe, canestri da ogni posizione e giocate spettacoli, hanno dimostrato quanto questo format appassioni i fan e non solo. L’ansia della partita secca non paralizza le stelle ma, anzi, sono proprio quest’ultime a trasformare la tensione in energia positiva e trascinare la propria squadra ai playoff.

Questo è quanto successo al Barkleys Center di New York dove Irving e Durant combinano per 59 punti e 23 assist, chiudendo entrambi in doppia-doppia. A Minneapolis Karl Anthony Towns stecca ma Minnesota riesci a sbarazzarsi dei Clippers grazie ad una prestazione da incorniciare di Edwards da 34 punti. Nets e Timberwolves ai playoff mentre Cavs e Clippers attenderanno le vincenti delle gare di questa notte per provare l’ultimo assalto alla post season.

Play-in Nba, Brooklyn Nets-Cleaveland Cavaliers 115-108

Brooklyn difende il fattore campo e accede ai playoff grazie alle sue due stelle: Irving e Durant. Missione compiuta per coach Steve Nash che vede i suoi dominare nel primo quarto chiuso con il parziale di 40-20. Kyrie Irving è in una di quelle serate in cui è semplicemente immancabile e mette a segno tutti i primi 12 tiri tentati compreso il buzzer beater che chiude la prima frazione di gioco. Per il numero 11 saranno 34 i punti alla sirena con 12/15 al tiro e 3/6 con i piedi fuori dall’arco a cui vanno aggiunti 12 passaggi vincenti. Ma a girare è tutto il sistema che porta anche KD in doppia-doppia, da 25+11 assist, e Bruce Brown a sfiorare una clamorosa tripla-doppia (18+9+8).

Ai Cavs rimane l’amarezza di aver regalato il primo quarto ai padroni di casa prima di alzare i giri del motore e mettere in seria difficoltà i Nets. Non bastano i 34 punti di Garland e i 19 con 7 assist di Mobley per prendersi i playoff ma la sensazione è che questi Cavs stanno costruendo una squadra che posso ambire a grandi traguardi. Ora testa alla prossima occasione dove Cleaveland se la vedrà con la vincente del match tra Atlanta e Charlotte. I Nets, invece, se la vedranno con i Boston Celtic in quello che si preannuncia lo scontro più avvincente del primo turno.

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers 109-104

Missione compiuta anche per i Timberwolves che di rimonta riescono a bissare il fattore campo e a guadagnarsi il primo turno contro Memphis. Con un Towns a mezzo servizio e fuori nel momento cruciale del match per numeri di falli, a trascinare Minnesota ai playoff ci hanno pensato Anthony Edwards e D’Angelo Russell. Sotto di 7 punti a 7 minuti e mezzo dalla sirena e con Towns fuori dai giochi, i T’wolves piazzano un parziale di 13-2 prendendosi il vantaggio che li accompagnerà fino alla fine della gara.

Ultima frazione ai limite della perfezione per Anthony Edwards dove segna 10 dei suoi 30 punti e la pesantissima tripla del +4 a tre minuti dalla fine. A bissare il successo ci pensa Russell che con 29 punti, 5 rimbalzi e 6 assist confeziona il jumper del +6 chiudendo definitivamente ogni speranza di rimonta dei losangelini. Protagonista anche l’ex Patrick Beverly decisivo in difesa negli ultimi possessi del match e scatenato contro chi, dopo quattro stagioni, non ha più voluto credere in lui. Per i Clippers la corsa ai playoff Nba non è ancora finita, sabato attenderanno la vincente della sfida tra New Orleans e San Antonio.