Nba, stanotte si parte con i play-in: in otto a caccia degli ultimi quattro posti disponibili per i playoff

La post season Nba si appresta ad entra ufficialmente nel vivo. A partire da stanotte, e fino a venerdì, otto squadre si daranno battaglia per guadagnarsi gli ultimi quattro posti disponibili ai playoff. I play-in, così si chiama il format introdotto a partire dal 2020, danno la possibilità alle squadre tra il settimo e il decimo posto delle due Conference di accedere ai playoff tramite un’ultima vittoria.

Play-in Nba, formula e calendario

Si parte stanotte con le sfide tra le squadre meglio piazzate ad Est e Ovest, ovvero le settime e le ottave classificate. Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers per la Eastern Conference e Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers per la Western Conference, le partite in questione. Il fattore campo sarà a favore della settima classificata e la franchigia vincitrice accederà direttamente ai playoff sfidando la seconda classificata della propria Conference (Boston o Memphis). La squadra sconfitta non sarà eliminata, ma avrà un ulteriore possibilità.

Nella notte tra mercoledì e giovedì, invece, a scendere in campo saranno le franchigie arrivate none e decime nella Regular Season. Atlanta vs Charlotte e New Orleans vs San Antonio le due partite che decideranno chi tra le quattro squadre in questione si potrà giocare l’accesso alla post-season contro le perdenti del turno precedente. Le due squadre che usciranno sconfitte da questo turno saranno immediatamente eliminate.

L’ultimo atto dei play-in andrà in scena la notte tra venerdì e sabato, e saranno due partite da dentro o fuori. Chi vince accede alla post-season incontrando le due migliori squadre della lega: i Phoenix Suns ad Ovest e i Miami Heat.