I 6 migliori siti scommesse: Scopri i top bookmakers in Italia

Sappiamo cosa ti porta qui: sei in cerca dei migliori siti scommesse sportive attivi in Italia.

Puoi interrompere la tua ricerca, sei capitato sulla guida giusta. Nei prossimi paragrafi ti daremo tutti i dettagli necessari per scegliere un sito scommesse adatto a te. La nostra classifica rispecchia l’analisi di alcuni criteri che ti spiegheremo più avanti.

Il miglior sito scommesse risulta essere Bwin, grande operatore austriaco, entrato nel mercato italiano nel 2009.

Scopri perché lo abbiamo messo in cima alla lista, e leggi delle possibili, ottime alternative.

I migliori siti scommesse online

Bwin: miglior sito di scommesse online in assoluto

William Hill: top bookmaker per il palinsesto

888: migliori quote su piazza

Eurobet: miglior welcome bonus

StarCasinò: miglior sito di scommesse calcio

NetBet: migliori scommesse live

1. Bwin: Il miglior sito scommesse online in assoluto

Bonus scommesse fino a 260€ + 30 free spin;

Live streaming disponibile per Liga, Bundesliga e molto altro;

20+ sport in palinsesto scommesse;

Portale bookmaker con licenza ADM (ex AAMS).

Contro:

L’interfaccia del sito scommesse può affaticare la vista.

Se parliamo di scommesse sportive, è impossibile non pensare ai top bookmakers internazionali. Tra questi, Bwin è a pieno titolo il miglior sito scommesse in Italia.

Il bookmaker è nato a Vienna nel 1997, per poi spostarsi verso l’area anglosassone. Prima ha spostato la sede a Gibilterra, poi c’è stata la quotazione alla Borsa di Londra.

I giocatori italiani hanno conosciuto Bwin grazie alla licenza ADM numero 15026, e alle partnership con Milan e Real Madrid.

Varietà del sito scommesse: 4.8/5

Il palinsesto offerto da Bwin consta di più di 20 discipline sportive, ed ha tutti i crismi per essere tra i migliori siti scommesse.

Dalla home page, puoi facilmente vedere gli sport principali, tra cui calcio, basket e tennis. Cliccando su “Sport A-Z”, nel menù a tendina potrai vedere le altre discipline, tra cui sport come curling e speedway.

Il sito ha anche una profondità invidiabile, in fatto di campionati, leghe e manifestazioni. Puoi scommettere su Champions League, Serie A, Premier League, così come sul campionato di calcio della Costa Rica.

Dal punto di vista dei mercati, sono 200+. Si tratta di un numero normale, anche se altri siti di scommesse online fanno meglio, da questo punto di vista. Ovviamente, puoi piazzare scommesse sui mercati più popolari, ma anche su tipologie più sperimentali, come i calci d’angolo e i ribaltoni.

Le quote sono abbastanza competitive e, cosa poco frequente, il sito scommesse ha una sezione dedicata alle quote maggiorate.

Bonus di benvenuto: 4.9/5

Il bonus benvenuto di Bwin propone una cifra che può arrivare fino a 260€, a cui vanno aggiunti 30 giri gratis per Book of King.

Si tratta di una offerta in diverse parti. Prima, puoi avere 10€ sulla prima scommessa, quota minima 2.00.

Poi, hai una maggiorazione del 50% del primo deposito, fino a 100€.

L’ultima porzione è divisa in 15 settimane, 10€ a settimana in base alla quantità di scommesse che piazzi.

Il rollover è abbastanza contenuto. Se vuoi prelevare vincite eventuali e bonus, dovrai completare un requisito di puntata di 3x.

Altre promozioni: 4.9/5

Una promo molto apprezzata è il bonus sulle multiple. Se piazzi una scommessa da 5 o più selezioni con quota di almeno 1.25, puoi ottenere un moltiplicatore bonus. Quest’ultimo può darti fino a +100%.

Il sito, come detto, propone anche delle quote maggiorate, magari per promuovere determinati eventi. Potrai così giocare con quote più alte del normale sui migliori eventi sportivi.

Hai anche a disposizione alcune promo a tempo, per cui tieni sempre d’occhio la pagina delle promozioni. Non si sa mai cosa potresti trovarci!

Metodi di pagamento: 4.8/5

Per i tuoi depositi e prelievi, ecco quali sono le principali metodologie di pagamento accettate:

Visa, Mastercard, Maestro, Postepay

ePay, PaySafeCard

PayPal, Skrill

Trustly, Apple Pay, PromoCode

Bonifici bancari

Potrai depositare un minimo di 10€, e prelevare la stessa cifra minima. L’accredito è rapido, sia in caso di deposito che di prelievo.

Questi ultimi subiscono un periodo di elaborazione fino a 3 giorni lavorativi.

Valutazione finale: 4.9/5

Vuoi sfruttare il bonus da 260€ di Bwin? Visita il sito!

2. William Hill: Migliore palinsesto tra i top siti scommesse

Pro:

Oltre 20 discipline sportive;

Bookmaker con quote livello;

Ottimo per le scommesse calcio;

Live streaming

Grandissima reputazione e assistenza clienti;

Licenza ADM numero 15038.

Contro:

La pagina del gioco responsabile va migliorata.

Nato nel 1934 in Inghilterra, si occupò ai suoi albori delle scommesse ippiche. Nel corso del tempo ha aggiunto sempre più sport al suo palinsesto scommesse.

È entrato nel mercato italiano nel 2011, e si è fatto conoscere per sponsorizzazioni importanti, come quella del Chelsea. Il bookmaker ha la licenza ADM numero 15038.

La reputazione di William Hill parla già per se. Il sito scommesse si è contraddistinto per la sua trasparenza e la sicurezza del portale.

Varietà del sito scommesse: 4.8/5

Le scommesse online sono nettamente al centro del palinsesto di questo sito scommesse.

Potrai piazzare una scommessa, se vorrai, su sport “maggiori” come calcio e basket, ma anche su snooker, badminton e freccette.

La profondità del catalogo è testimoniata anche dalla presenza di tantissimi campionati periferici, oltre che dei tanti tornei importanti. Infatti, puoi puntare sulle partite della Champions League, così come sulle gare di Serie C giapponese.

I mercati sono in gran numero. Possiamo andare a studiare la quantità di esiti possibili per una partita di cartello di calcio. Ebbene, sono circa 800 gli esiti su cui poter scommettere, per una partita di Serie A.

Bonus di benvenuto: 4.7/5

Se volessi registrarti a questo sito scommesse, puoi contare su un bonus benvenuto fino a 225€.

Potrai ottenere il 100% in più sul primo deposito, fino a 200€ in 4 settimane. Se convalidi il tuo conto di gioco, il bookmaker ti regala 5€.

Potrai avere anche 20€ in Game Bonus, dopo il primo spin in un gioco Playtech.

Quanti ai termini e condizioni del sito web, dovrai completare un requisito di puntata di 1x, se vorrai prelevare il bonus e le eventuali vincite.

Altre promozioni: 4.7/5

Potrai anche sfruttare le altre promo che ci propone il bookmaker inglese. Molto apprezzato è il bonus sulle multiple. Se giochi una schedina da 4 o più eventi, quota minima 1.5, puoi ottenere fino al 60% in più di vincita potenziale.

Il sito propone anche un live streaming, liberamente accessibile per chi ha un conto gioco attivo. Potrai vedere moltissime partite di calcio, basket, tennis e tanto altro.

Buona anche la promo offerta sulle quote maggiorate. Potrai sfruttare quote più alte per particolari eventi ogni giorno. Cerca l’icona apposita che le contraddistingue.

Metodi di pagamento: 4.6/5

Il tuo conto di gioco può essere movimentato grazie ai seguenti metodi di pagamento:

Visa, Mastercard, Maestro, Postepay

ePay, PaySafeCard

PayPal, Skrill, Neteller

Bonifici bancari

Il minimo depositabile è 10€, in genere, ma se fai un deposito tramite bonifico, il minimo è 30€. Il minimo prelevabile è invece di 5€. I tempi di accredito dipendono dallo strumento finanziario scelto. Può essere da 2 a 5 giorni lavorativi.

Valutazione finale: 4.7/5

Preparati a sfruttare il bonus da 225€ di William Hill.

3. 888: Migliore sito di scommesse italiano per le quote

Pro:

Bonus scommesse da 100% fino a 100€;

Palinsesto da oltre 20 sport;

Assistenza clienti molto efficiente;

Molto attivo nel mondo del mobile betting;

Buon catalogo scommesse live;

Licenza ADM numero 15014.

Contro:

Pochi mercati calcio.

888 sport è un bookmaker parte di un grande gruppo internazionale, che offre anche il poker ed il casinò online.

Questo sito scommesse è nato nel 1997 ad Antigua, piccola isola caraibica, dalle menti di due imprenditori del gioco d’azzardo israeliani. Si trasferì poco dopo a Gibilterra, e dal 2005 è nel listino della Borsa di Londra.

Fu uno dei primi siti scommesse ad ottenere la licenza AAMS, ed infatti ha la concessione numero 15014. Negli anni sono molte le partnership, tra cui quelle con il Siviglia ed il Middlesbrough.

Varietà del sito scommesse: 4.8/5

Il palinsesto messo a disposizione da 888 si compone di più di 20 sport. È una quantità in linea con la media del mercato, anche se si potrebbe fare meglio.

Il catalogo si apre con gli sport più seguiti in Italia, cioè calcio, basket e tennis. Non solo, puoi piazzare una scommessa anche su discipline come bandy, football americano e scacchi.

L’ampiezza e la profondità sono tutto, quando si parla di palinsesti. Su 888 sport, puoi piazzare scommesse sportive su tantissimi campionati, dalla Serie A italiana al campionato delle Far Oer.

Quanto ai mercati, non sono poi molti. Infatti, per una partita di calcio del nostro campionati, è possibile puntare solo su un centinaio di esiti. Si tratta di un numero molto basso, ma controbilanciato dal livello delle quote.

Per le scommesse calcio, infatti, 888 offre delle quote parecchio competitive. Si parla di un payout calcio che sfiora il 97%.

Bonus di benvenuto: 4.5/5

Il bonus benvenuto che ci propone 888 sicuramente non farà parte dei top 10 bonus più alti, ma siamo certi che soddisferà parecchi player.

Questo, infatti, propone il 100% del primo deposito fino a 100€. Inoltre, il sito scommesse ti regala anche 5€ gratis per il casinò online.

La parte principale del bonus, però, va sbloccata con un rollover di 2x. Poi, se vuoi prelevare la cifra bonus ed eventuali vincite, il requisito di puntata è di 5x.

Altre promozioni: 4.6/5

Se non ti dovesse soddisfare il bonus di benvenuto, ogni weekend puoi sfruttare la promo “Football Weekend”. Se piazzi 10€ di scommesse calcio su una quota minima di 2.00, 888 ti regala 5€.

Come non citare la promo “Doppia Vincita”? Se prendi una scommessa con quota minima di 5.00, vincerai 5€ extra!

Tra l’altro, puoi ottenere 5€ gratis anche se sfrutti l’”Offerta Champions”, qualora tu volessi piazzare una scommessa da 10€.

Infine, 888 ti regala altri 5€ con il “Club delle Multiple”. Se piazzi multiple da 3 o più eventi con quota minima 1.50 per almeno 20€, avrai 5€ a settimana.

Metodi di pagamento: 4.7/5

Come altri siti scommesse potrai effettuare depositi e prelievi con le seguenti modalità:

Visa, Mastercard, Postepay

Skrill, Neteller, PayPal

Apple Pay

PaySafeCard

Bonifico Bancario

Il deposito minimo è 10€, così come il prelievo minimo. I tempi di accredito dipendono dalla metodologia utilizzata. Tutti i prelievi passano attraverso un periodo di valutazione, che può durare fino a 24 ore.

Valutazione finale: 4.7/5

Clicca qui per sfruttare la promo da 100€ di 888 Sport

4. Eurobet: Miglior bonus benvenuto di tutti i siti scommesse italiani

Pro:

Bonus benvenuto fino a 2320€ + 30 free spin + 15€;

Palinsesto live ai livelli dei migliori siti scommesse AAMS;

Top scommesse calcio;

Catalogo completo di scommesse sportive, virtuali e ippiche;

Sicurezza garantita dalla licenza AAMS numero 15016.

Contro:

Assistenza clienti da migliorare.

Eurobet è uno dei siti scommesse più famosi nel mondo del betting italiano. I giocatori, infatti, sono a conoscenza degli oltre 900 punti scommesse fisici sul territorio italiano.

Questo bookmaker è stato fondato nel 1995, ma dal 1998 fa parte del grande network di Coral. Ha ottenuto la licenza ADM numero 15016, per cui fu uno dei primi, nel 2007.

La sua grande esperienza lo porta tra i migliori siti scommesse online attivi in italia.

Varietà del sito scommesse: 4.7/5

Il mondo delle scommesse sportive Eurobet è piuttosto esteso. Il palinsesto è una corona che ha per gioielli principali il calcio, il basket ed il tennis. Il numero di competizioni, manifestazioni e tornei mette insieme circa 100 Nazioni, per un totale di quasi 2000 eventi a settimana.

Oltre a questi sport, considerati “maggiori”, troviamo anche discipline come il surf, il badminton e la boxe. In totale, tra sport, eSports, politica e spettacolo, puoi piazzare scommesse su circa 30 categorie di eventi. A questi vanno aggiunti poi l’ippica e gli sport virtuali.

Si tratta di uno dei migliori siti scommesse online, guardando al palinsesto. Ciò è sottolineato anche dal numero di mercati su cui hai la possibilità di piazzare una scommessa. Andando a studiare i mercati Serie A, su una partita della prossima giornata puoi giocare su circa 1000 esiti.

Si va dai classici 1X2, Under/Over e Goal/NoGoal, a tipologie di scommesse più complicate. È il caso, ad esempio, dell’Under/Over sui tiri di un singolo giocatore o sul comportamento dell’arbitro.

Bonus di benvenuto: 5/5

Il bonus benvenuto che ci propone Eurobet è uno dei più corposi tra i siti di scommesse online.

La cifra totale può arrivare a 2335€, più 30 free spin, ottenibili subito dopo l’iscrizione.

A seguito del primo deposito, Eurobet ti regala 15€, di cui 5€ per le scommesse sportive online, gli altri per il casinò online.

La parte da 2320€ è divisa per scommesse sportive, casinò, poker e bingo. In particolare, puoi avere il 50% delle multiple piazzate nei primi 7 giorni, fino a 300€.

In più 100% del primo deposito per casinò e poker, fino a 1000€ rispettivamente. Infine, hai anche il 25% delle cartelle di bingo acquistate il primo giorno, fino a 20€.

A termini di regolamenti AAMS, il requisito di puntata del bonus è di 1x.

Altre promozioni: 4.4/5

Dopo l’iscrizione, puoi avvalerti, tra le altre cose, di alcune offerte settimanale, per le partite del fine settimana.

Così, se scommetti un minimo di 5€ sul primo marcatore di una partita, e questo segna ma non per primo, avrai un cashback del 50%, fino a 50€.

C’è anche la possibilità di giocare una “Super Quota XXL”, una promozione simile alle quote maggiorate.

Grande successo ha avuto e continua ad avere il cash out. Questa funzione permette di “vendere” una schedina al bookmaker, in cambio di un importo leggermente minore della potenziale vincita, ma sicuro.

Eviterai, così, che un gol inaspettato possa rovinarti la festa, incassando prima che la partita sia finita.

Metodi di pagamento: 4.5/5

I metodi di pagamento di cui puoi avvalerti su Eurobet sono:

Visa, Mastercard, Maestro, Postepay

PayPal, Skrill, Neteller

PaySafeCard

Ricarica Eurobet

OnShop

OktoCash

Bonifici e bollettini postali

Puoi depositare un minimo di 5€, se usi la ricarica Eurobet, o un bollettino postale, ma in genere il deposito minimo è di 10€.

Il prelievo minimo è invece di 5€, mentre le eccezioni sono il bonifico, i bollettini postali e gli assegni vidimati, il cui minimo è 25€. L’accredito ti sarà fatto dopo i 2 ed i 10 giorni lavorativi.

Valutazione finale: 4.5/5

Sfrutta appieno i 2335€ offerti da Eurobet.

5. StarCasinò: Migliore sito di scommesse online per il calcio

Pro:

Bonus benvenuto sport fino a 25€ più 1 mese di DAZN;

15+ sport nel palinsesto scommesse;

Migliori scommesse calcio;

Payout competitivi;

Layout e colori visivamente gradevoli;

Sicurezza garantita dalla licenza AAMS.

Contro:

Assenza di live streaming.

Sebbene il nome possa essere fuorviante, StarCasinò è un sito web che si occupa anche di scommesse online.

Grazie al suo palinsesto, mirato anche se breve, e all’alta reputazione di cui gode, si tratta di uno dei migliori siti scommesse sportive. Fa parte del gruppo svedese Betsson, ed è stato lanciato nel 2012.

Tra il 2017 ed il 2018 ha stretto delle importanti relazioni con Milan e Juventus. Attualmente il suo nome compare nei principali stadi di calcio in Italia.

Varietà del sito scommesse: 4.6/5

Come già specificato, il palinsesto di StarCasinò non è particolarmente lungo. Consta, infatti, solamente di circa 15 discipline. Ciò che lo fa risaltare, però, è la quantità e qualità di scommesse calcio.

Accanto a questo sport, poi, puoi piazzare una scommessa, se volessi, anche su discipline molto seguite in Italia come basket, tennis, Formula 1. Chiudono il conto, sport meno popolari come la pallamano, le freccette ed il tennis tavolo.

Tornando alla profondità del palinsesto, abbiamo notato che hai la possibilità di puntare su più di 1000 campionati, tornei e manifestazioni solo nel calcio. Su una singola partita, poi, puoi piazzare una scommessa su più di 600 esiti.

Si tratta di numeri molto importanti per un bookmaker non certo abituato a trattare di scommesse sportive. Perciò, sono numeri che lo hanno portato ad essere tra i top bookmakers in Italia.

Bonus di benvenuto: 4.5/5

Il welcome bonus proposto da StarCasinò, purtroppo, non è particolarmente ricco, ma cerca di colmare una lacuna piuttosto grande.

Il sito, infatti, non offre una live streaming dei migliori eventi sportivi. Perciò, nella sua offerta di benvenuto possiamo trovare 1 mese gratis di DAZN, oltre al cashback del 50% fino a 25€ sulla prima multipla.

Scommettendo 50€ su una multipla da quota minima 20, puoi ottenere l’abbonamento per 1 mese alla piattaforma di streaming sportivo.

Per il cashback, invece, ci vuole una multipla da almeno 4 eventi con quota minima di 1.50.

Altre promozioni: 4.6/5

Se non sei soddisfatto del bonus di benvenuto scommesse, puoi sempre optare per le altre promozioni.

Ad esempio, in occasione dei big match, potresti trovare delle quote maggiorate su un particolare esito.

Inoltre, su questo betting exchange puoi sempre optare per il classico bonus sulle multiple. Quello di StarCasinò promette un incremento della vincita fino al 300%. Tutto ciò che devi fare è piazzare una multipla da almeno 5 selezioni, con quota di almeno 1.25.

Metodi di pagamento: 4.5/5

Se desideri effettuare un deposito su StarCasinò, come altri siti scommesse puoi avvalerti di una di queste metodologie:

Visa, Mastercard, Postepay, CartaSì

ePay, PaySafeCard

PayPal, Skrill, Neteller

Bonifici bancari

Il minimo depositabile è 5€, mentre il prelievo minimo è 10€. I tempi di accredito sono generalmente veloci rispetto ad altri siti di scommesse. Puoi ottenere il tuo denaro dopo 2-3 giorni lavorativi.

Questo lasso di tempo comprende la valutazione, l’approvazione e l’esecuzione del prelievo.

Valutazione finale: 4.5/5

Vuoi un mese gratis di DAZN grazie a StarCasinò? Visita il sito!

Come abbiamo scelto i migliori siti scommesse in Italia?

Palinsesto, mercati e quote

Il palinsesto è fondamentale quando si parla dei migliori siti di scommesse. Abbiamo valutato l’ampiezza, la profondità, e la trasparenza dei palinsesti di questi bookmakers. Abbiamo dato la priorità a siti con tanti sport, tanti campionati e tanti mercati. Anche il livello delle quote ha pesato molto.

Bonus di benvenuto e altre promo

Il bonus benvenuto proposto da un sito scommesse è il primo elemento valutato nel mondo del betting online. È importante che un bonus sia corposo, facile da utilizzare, e che non abbia termini e condizioni troppo eque. Le altre promozioni devono essere ricche, frequenti e adatte alle preferenze dei players.

Metodi di pagamento

Devi conoscere gli strumenti finanziari che puoi utilizzare su un sito scommesse. Si tratta di un argomento che di solito viene sottovalutato. Abbiamo favorito quei siti scommesse online che mettono a disposizione tanti metodi di pagamento affidabili e sicuri.

Altri criteri

In questa categoria rientrano tutti quei criteri che non possiamo inserire nelle precedenti 3. Cose che migliorano la user experience, ma non hanno un impatto tangibile sul divertimento del giocatore. Parliamo, ad esempio del live streaming, del possesso della licenza AAMS, o del servizio clienti.

Perché Bwin è il migliore tra i siti di scommesse

Queste sono le ragioni per cui abbiamo posto Bwin in cima alla nostra lista dei migliori siti di scommesse sportive:

Il palinsesto è ottimo, consta di 25+ discipline, e infinite manifestazioni sportive;

Il welcome bonus è abbastanza corposo, perché propone fino a 260€ più 30 giri gratis;

Le quote sono di un livello molto competitivo, ed i mercati sono parecchi;

Ha una licenza AAMS, la numero 15026, ed un servizio clienti piuttosto sviluppato.

Perché scegliere uno dei migliori siti scommesse che proponiamo?

Se hai deciso di iniziare a scommettere, ti raccomandiamo caldamente di usufruire di uno dei nomi che abbiamo messo nella lista dei migliori siti scommesse.

Ecco i motivi:

Si tratta di siti legali, hanno una licenza AAMS, e sono dunque autorizzati ad offrire possibilità di scommessa in Italia;

Essendo legali, sono anche sicuri. Puoi affidargli tranquillamente i tuoi soldi, non spariranno, anche perché la connessione è crittografata, per cui in tutta sicurezza e senza intromissioni;

I palinsesti sono eccezionali. Puoi scommettere sul calcio, sul basket e sul tennis, se fai parte del grande pubblico, ma puoi anche trovare sport più di nicchia;

Il layout grafico di questi siti è gradevole alla vista, e per questo la user experience è ai massimi livelli.

Domande frequenti sui migliori siti scommesse online

Quali sono i migliori siti di scommesse?

Da ciò che è emerso dalle informazioni in nostro possesso, Bwin è il sito migliore per le scommesse sportive. Il bookmaker offre un catalogo di sport molto interessante, lungo e profondo il giusto. Ha un bonus vantaggioso, e termini e condizioni eque. Le quote sono molto attraenti.

Anche 888 Sport e William Hill sono siti scommesse online intriganti, ma hanno qualcosa in meno di Bwin che occupa saldamente il nostro primo posto.

Le scommesse online sono legali in Italia?

Certamente, le scommesse online sono legali in Italia. Lo sono dal 2005, anno in cui il mercato venne regolamentato. Dal 2006 i siti interessati devono fare richiesta di una concessione alla ex AAMS, che la rilascia dopo rigorosi controlli.

Come fare a vincere di più?

È difficile dire come fare a vincere di più ai siti scommesse. La quantità di denaro che si può vincere dipende da alcuni fattori, tra cui le quote offerte, la cifra che punti e quanto studi. Puoi agire solo sugli ultimi due elementi, per cui studia il più possibile, e cerca di puntare una quantità ottimale di denaro. Ricorda però, di giocare in maniera responsabile, e di non puntare più di quanto puoi permetterti.

Comparazione tra i Top 5 migliori casino online

Bwin: ci offre un bonus di benvenuto scommesse da 260€ + 30 giri gratis. Nel palinsesto propone circa 25 sport, tantissimi campionati, un buon numero di mercati e delle quote interessanti. L’assistenza clienti è adeguata, ed il sito, presentando una live streaming, è il migliore tra i siti scommesse in Italia.

William Hill: il welcome bonus può raggiungere i 225€. Nel palinsesto entrano circa 20 sport, ma a livello di campionati è di gran lunga il migliore. Ha un servizio di live streaming, e delle scommesse live molto divertenti.

888: offre il 100% sul primo deposito, fino a 100€. Mette a disposizione degli altissimi payout medi sul calcio. Nell’offerta di scommesse online entrano 20+ sport. Ottima anche la fornitura del servizio di live streaming di alcuni eventi. Il servizio clienti è un altro punto a suo favore.

Eurobet: il suo bonus di benvenuto è di gran lunga il migliore. Propone fino a 2335€ in totale. Ha oltre 900 punti scommesse fisici solo in Italia. Palinsesto molto lungo, quasi 30 discipline sportive, con tantissimi campionati giocabili.

StarCasinò: il welcome bonus è piuttosto debole, cashback fino a 25€, ma offre anche 1 mese gratis di DAZN. Nel palinsesto ci sono solo 15 discipline, ma recupera grazie al numero di campionati, di mercati e al livello delle quote.

Registrazione ai migliori siti di scommesse online

Se dopo aver letto tutto questo articolo avessi curiosità di cominciare a divertirti con le scommesse, il primo passo è la registrazione.

Eccoti una utile spiegazione del processo di registrazione. Abbiamo utilizzato Bwin solo a scopo di esempio.

Step 1: Accesso al sito di scommesse selezionato

Effettua l’accesso alla home page di Bwin;

Clicca sul tasto giallo “Registrati Ora”.

Step 2: Inserimento dei dati anagrafici

Inserisci i dati personali richiesti: nome, cognome, data di nascita ed indirizzo e-mail;

Scegli dal menù a tendina il tuo luogo di nascita;

Conferma che il codice fiscale generato automaticamente sia corretto

Scrivi l’indirizzo di residenza ed un numero di telefono cellulare;

Scegli un documento di identità e inserisci i relativi dati;

Crea le informazioni del tuo account, ovvero nome utente e password

Step 3: Conferme e deposito

Scegli un limite di deposito settimanale;

Leggi ed accetta le informative su privacy, contratto e termini e condizioni;

Invia una copia del documento inserito per la convalida dell’account;

Per depositare, clicca su “Deposito”, scegli la metodologia, e inseriscine i dati;

Conferma l’operazione e divertiti con uno dei migliori siti di scommesse in Italia!

Stai ancora cercando i migliori siti scommesse online in Italia?

Tiriamo dunque le somme di questa guida ai migliori siti scommesse online.

Abbiamo preso in considerazione tantissimi siti scommesse online e stilato una lista dei migliori siti scommesse.

Li abbiamo valutati in base a diversi criteri, tra cui il palinsesto, il bonus di benvenuto, le modalità di pagamento e altri fattori.

Il migliore è risultato essere Bwin. Il suo palinsesto, infatti, è vario e profondo, il bonus di benvenuto è corposo e di facile utilizzo.

Cosa aspetti dunque? Se vuoi divertirti, non devi fare altro che iscriverti ad uno dei siti scommesse che ti abbiamo consigliato. Gioca responsabilmente!

