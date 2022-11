Migrantes: sempre di più gli italiani all’estero

Secondo il rapporto Migrantes gli italiani preferiscono trasferirsi all’estero. “Si era soliti affermare che l’Italia da paese di emigrazione si è trasformato negli anni in paese di immigrazione: questa frase non è vera”. Inizia così il rapporto Italiani nel Mondo 2022 promosso dalla Fondazione Migrantes che conferma come il numero degli italiani residenti all’estero abbia superato quello degli stranieri residenti in Italia.

I numeri degli italiani all’estero

“Negli ultimi difficili anni di limitazione negli spostamenti a causa della pandemia, di recessione economica e sociale, di permanenza di una legge nazionale per l’immigrazione sorda alle necessità del tessuto lavorativo e sociodemografico italiano, la comunità dei cittadini italiani ufficialmente iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (Aire) ha superato la popolazione di stranieri regolarmente residenti sul territorio nazionale”, si legge nel report. In questo senso, non esiste solo il flusso migratorio verso l’Italia, in questi giorni confermato dal braccio di ferro tra Ong e Governo al porto di Catania per quanto riguarda lo sbarco dei naufraghi dalle navi Humanity One, Geo Barents e Rise Above, bensì, come dimostra il rapporto, la nostra Penisola è anche una terra di emigrazione, o meglio, lo è sempre stata. L’indagine parla infatti di “un’Italia interculturale”, in cui l’8,8% dei cittadini regolarmente residenti sono stranieri (in valore assoluto quasi 5,2 milioni), mentre il 9,8% dei cittadini italiani risiedono all’estero (oltre 5,8 milioni).