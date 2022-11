Oroscopo Paolo Fox Mercoledì 9 Novembre 2022: Acquario preoccupato

Ariete In amore siete soli e non volete impegnarvi in relazioni fisse, preferite amori part-time. Sul posto di lavoro si risolveranno problemi.

Toro In amore si può finalmente dialogare. Le discussioni con il vostro partner non mancano. Sul posto di lavoro sono in arrivo news interessanti.

Gemelli In amore vivete qualche tira e molla, colpa soprattutto di alcuni segni come Sagittario. Se avete degli impegni e volete rimandare, non andate oltre il 16.

Cancro Non escludiamo colpi di fulmine improvvisi, i sentimenti tornano protagonisti della vostra vita. Volete cambiare molto il vostro lato lavorativo.

Leone Sole e Venere sono in dissonanza e per questo vi invitiamo a stare calmi. Dal 19 Novembre in poi potete procedere con nuove opportunità lavorative.

Vergine La giornata parte con lentezza e la stanchezza rischia di prendere il sopravvento. Avete voglia di rimettervi in gioco per quanto riguarda il lavoro.

Bilancia Il pomeriggio procede decisamente meglio rispetto alla mattina e quindi non c’è bisogno di prendere ora decisioni avventate. Fissate appuntamenti per domani.

Scorpione Nel corso della mattina rischiate di vivere momenti tesi con chi vi sta vicino, soprattutto il partner. Novità in arrivo nel lavoro.

Sagittario Non fate polemiche inutili, Luna opposta raccomanda cautela. Dopo il 16 Novembre riuscirete ad ottenere qualcosa in più.

Capricorno Recuperate in amore e anche in amicizia qualche rapporto sarà ricucito. Se avete un’attività indipendente guadagnate di più.

Acquario In amore oggi sono possibili alcune discussioni mentre sul lavoro dovete mantenere pazienza anche se il futuro vi preoccupa.