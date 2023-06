Migranti a Lampedusa: arrivate nella notte altre 252 persone

di Rita Milione

Proseguono senza sosta gli sbarchi di migranti a Lampedusa: nella notte sono stati sette gli sbarchi, con 252 migranti, mentre giovedì, nell’arco di 24 ore, ci sono stati 46 approdi con un totale di 2.033 persone arrivate. I barchini, tutti di 6-7 metri partiti da Sfax in Tunisia e Zuwara in Libia, sono stati soccorsi in area Sar italiana e nelle acque antistanti l’isola dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza. Al momento nell’hotspot di Lampedusa ci sono 3.279 migranti, otto volte la capienza prevista di 400 persone.

Segnalati anche diversi sbarchi autonomi, in tutto circa una trentina negli ultimi due giorni. Hotspot di Contrada Imbriacola nuovamente pieno. Proseguono al contempo i trasferimenti di migranti verso Porto Empedocle.

“Alcuni nostri compagni di ‘viaggio’ sono caduti in mare e sono dispersi”, racconto uno dei migranti sbarcato a Lampedusa. Dopo il loro approdo, da alcuni dei 31 migranti sbarcati nella notte nell’isola dopo essere stati soccorsi dalla motovedetta G129 della Guardia di finanza. Al momento non è stato possibile definire con chiarezza il numero delle persone scomparse.

Secondo le testimonianze raccolte dalla squadra mobile della Questura di Agrigento, – riporta Tgcom 24 – il gruppo sarebbe salpato, con un barchino di 7 metri, da Sfax in Tunisia. La polizia sta svolgendo accertamenti per ricostruire cosa sia accaduto.