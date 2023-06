Giallo a Bedizzole: uomo trovato morto con un freccia in testa in un campo

di Rita Milione

Terribile scoperta a Bedizzole, in provincia di Brescia, dove un uomo stato trovato morto in un campo di sua proprietà con una freccia di balestra conficcata tra il mento e la testa: è giallo attorno alla morte di un 35enne di Bedizzole. A trovare il cadavere è stato un contadino di Bedizzole, in località Campagnola, lo scorso sabato. Subito l’uomo ha chiamato il 112 e i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Ora si procederà con l’autopsia per capire nel dettaglio come sia morto. I rilievi e le indagini sono affidate ai carabinieri di Desenzano del Garda che si avvalgono anche del supporto dei vigili del fuoco. Una perquisizione è stata effettuata anche nell’abitazione dell’uomo.

I carabinieri che indagano sull’accaduto non stanno escludendo nessuna pista investigativa. Tra le ipotesi più probabili – come riporta Il Corriere della Sera – quella che l’uomo sia rimasto vittima di un incidente sportivo. Al momento si esclude l’ipotesi di omicidio. Tra le ipotesi più probabili quelle che l’uomo sia morto per un incidente sportivo o che sia trattato di un gesto estremo. La balestra apparterebbe alla vittima. Forse il 35enne stava caricando l’arma quando all’improvviso è partito un colpo che per il 35enne è stato fatale.