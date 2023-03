Migranti, salgono a 69 le vittime: trovato un bambino

di Antonio Jr. Orrico

Sale il numero delle vittime dei migranti dovute al naufragio di domenica scorsa. I Vigili del Fuoco hanno rinvenuto il cadavere di un bambino

Non c’è fine alla tragedia che ha colpito il mondo dei migranti domenica scorsa. Sono salite, infatti, a 69 le vittime ufficiali del naufragio della settimana precedente. Poco fa, intorno alle 8 del 4 marzo, i soccorritori hanno rinvenuto il corpo di un bambino, di cui non si conosce ancora né l’età né l’identità. Il corpo del piccolo sarà portato più tardi al Palasport di Crotone per il riconoscimento.

Oltre alla vittima più piccola, i Vigili del Fuoco hanno rinvenuto altri sessantanove corpi. Tra questi, dieci sono ancora senza identità, impossibili da rintracciare. Si tratta del quindicesimo minore trovato morto. A breve saranno poi avviate le procedure per l’espatrio di alcune delle salme con la presentazione delle istanze da parte dei familiari delle vittime.

Anche a Lampedusa, oltre al crotonese, continua lo sbarco dei migranti. 211 migranti, infatti, hanno ricevuto soccorso dalla Guardia Costiera, Quest’ultima ha precisato che le motovedette SAR CP 324 e CP 303 sono intervenute in zona Sar (search and rescue) italiana per poi fare rotta verso il porto di Lampedusa.

“I naufraghi lì sono giunti in sicurezza, tra cui anche il presunto scafista, poi affidato alle forze di polizia. I soccorsi sono avvenuti in condizioni meteorologiche avverse. Le operazioni sono risultate particolarmente complesse per le condizioni meteo-marine avverse, il numero elevato di persone a bordo e le condizioni precarie dell’imbarcazione alla deriva, che iniziava a imbarcare acqua.” ha dichiarato il Comando generale della Capitaneria di Porto.