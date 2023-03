Fonderie Pisano: il comitato salute e vita chiede chiusura a De Luca

di Attilio Senatore

Nuovo appello per la chiusura delle Fonderie Pisano. “Siamo convinti che De Luca abbia dati che dimostrano l’inquinamento prodotto dalle fonderie Pisano”. E’ quanto ha dichiarato Lorenzo Forte, presidente dell’associazione “Salute e Vita”, dopo le parole – come riporta “Le Cronache” – pronunciate dal presidente di Palazzo Santa Lucia che ha accesso la polemica sul fattore inquinamento che vedrebbe responsabile lo stabilimento di via dei Greci.

L’auspicio di un’ordinanza per la chiusura

Forte auspica dunque un’ordinanza sindacale o regionale di chiusura: “La mancanza di un atto simile significherebbe un’omissione d’atti d’ufficio”, ha aggiunto il presidente del Comitato e associazione che ieri mattina ha annunciato il ricorso alla Cedu, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con sede a Strasburgo.