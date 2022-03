Milan, al Maradona ultima chiamata per lo Scudetto

Domenica sera allo Stadio intitolato ad uno dei più grandi di sempre, il Milan di Stefano Pioli riceverà l’ultima chiamata Scudetto. Dopo i passi falsi sanguinosi contro Salernitana e Udinese, i rossoneri non possono permettersi ulteriori passi falsi, soprattutto contro una diretta rivale come il Napoli. L’Inter ha ripreso a correre e ha una partita in meno, i partenopei volano sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria last-minute a Roma: insomma, ci sono tutti gli ingredienti per la volata a due e il Diavolo ha una sola arma a disposizione per rispondere alla chiamata Scudetto, la vittoria.

Quale Milan aspettarci al Maradona?

Sicuramente un Milan sulla falsa riga del Derby di Coppa Italia, propositivo e coraggioso. Sarà necessaria una maggiore freddezza negli ultimi metri, grave mancanza delle ultime settimane, ma sarà cruciale mantenere alta la pressione sui palleggiatori azzurri per tutti i 90 minuti. La chiave tattica decisiva sarà probabilmente Kessie, l’ivoriano è l’uomo scelto da Pioli nel ruolo di trequartista e sarà chiamato ad una prova totale nel doppio ruolo di incursore e di distruttore delle fonti di gioco avversarie. Mister Pioli si augura di vedere un Kessie ben diverso dal Derby di campionato dove, schierato nel ruolo di trequartista, si dimostrò non all’altezza del compito. Contro Fabian Ruiz e Lobotka, due maestri del possesso palla, servirà un Kessie formato 2021.