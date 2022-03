Salernitana, alla scala del calcio per bissare contro una milanese: l’Inter

Raggiungere la salvezza per la Salernitana diventa sempre più complicato. Dopo il pareggio contro il Bologna, infatti, i ragazzi di Davide Nicola si ritrovano ultimi in classifica con 15 punti. Le altre concorrenti non hanno fatto meglio e sono ferme a pochi passi di distacco. L’impresa, dunque, non è ancora del tutto impossibile. Ma resta comunque un’impresa. La Salernitana ha bisogno di mettere in cascina punti e in questo momento della stagione, viste le circostanze in cui si ritrova, non dovrà guardare in faccia a nessuno. Ormai non conta più nulla il nome dell’avversario, la differenza tra squadre abbordabili e squadre impossibili da battere. Non è tempo di fare calcoli, anche perché il campo ha dimostrato che spesso a fare i conti sulla pelle delle altre squadre ci si sbaglia. Sulla carta, infatti, la Salernitana avrebbe dovuto trionfare contro il Bologna e perdere nella sfida precedente contro il Milan. In realtà, però, si è visto come i granata abbiano ottenuto un pareggio fondamentale, tanto quanto inaspettato, contro i rossoneri. Ciò che ha sorpreso di più, però, è stata la prestazione offerta dalla Salernitana ai suoi tifosi. I granata hanno dimostrato di credere ancora di potercela fare, spinti inevitabilmente da un allenatore che prima ancora è un condottiero.

Contro l’Inter, questa sera, la Salernitana dovrà fare esattamente quello che ha fatto contro la Milano rossonera. Dovrà dimostrare di non temere il blasone degli undici uomini che avrà contro, dovrà essere spregiudicata, bersagliera, combattiva. I calciatori granata dovranno essere fedeli. Fedeli a quel cavalluccio marino che portano cucito sul petto, a quell’uomo che dalla panchina li guida, a quei tifosi che in sei mila dallo stadio e in molti di più da casa canteranno per loro.

Come scenderà in campo la Salernitana?

Dopo un paio di partite le idee di Nicola sembrano essere abbastanza chiare. La Salernitana dovrebbe scendere in campo contro l’Inter con un 4-3-1-2 in cui Sepe sarà il portiere. A comporre la linea difensiva saranno i soliti Mazzocchi, Fazio, Dragusin e Ranieri. In mediana torna tra i convocati Radovanovic dopo una contusione alla caviglia. Se l’ex Genoa dovesse farcela a partire titolare sarà lui il paly, affiancato da Lassana Coulibaly e Kastanos. Altrimenti se Radovanovic sarà in panchina toccherà a Lassana Coulibaly ricoprire il ruolo di centrale in mezzo al campo, affiancato da Kastanos ed Ederson. Sulla trequarti spazio a Verdi, con Ribery out per un trauma cranico subito durante un incidente stradale e Perotti pronto a subentrare. In attacco ci sarà Djuric, affiancato da Bonazzoli (se avrà recuperato dall’infortunio) o Mousset.