Salernitana, il Bologna è un’occasione persa. Un pari può non bastare

Nella 27esima giornata di Serie A la Salernitana ha portato a casa un pareggio contro il Bologna, conquistato peraltro in rimonta. Alla rete di Arnautovic nel primo tempo, infatti, ha risposto Zortea nella ripresa dopo nemmeno un minuto dal suo ingresso in campo. I granata hanno giocato una buona gara nel complesso, a tratti dimostrando anche di meritare la vittoria. Nel primo tempo, ad esempio, il goal del Bologna è arrivato nel momento migliore della Salernitana in cui gli uomini di Nicola stanziavano nella metà campo avversaria con frequenza. Nel secondo tempo ugualmente si è vista la squadra ultima in classifica giocare per grandi spezzoni di gara nella metà campo avversaria. Il Bologna non è stato da meno, ma l’impressione è che a meritare qualcosa in più fosse la Salernitana.

Gli uomini di Nicola hanno trovato più volte la strada della conclusione a rete, dimostrandosi però troppe volte imprecisi davanti alla porta. Da un punto di vista tattico, poi, in alcuni frangenti della prima frazione di gioco la Salernitana è sembrata essere un po’ in confusione. Nello specifico si è vista una squadra che giocava stretta in fase di impostazione quasi come se i giocatori si pestassero i piedi. E questo, chiaramente, ha reso la manovra a volte caotica. Inoltre anche l’atteggiamento della squadra non è sembrato quello vistosi contro il Milan la scorsa settimana. Nella sfida con i rossoneri, infatti, la Salernitana si è mostrata spregiudicata, coraggiosa, combattente. Contro il Bologna, invece, i ragazzi di Nicola sembravano leggermente più spenti, o meno lucidi.

Forse ad aver fatto la differenza è stato il peso specifico che aveva la gara di ieri relativamente all’obiettivo salvezza. Se contro il Milan, infatti, la Salernitana non aveva alcuna pretesa di vittoria potendo accettare anche una sconfitta visto che affrontava la prima della classe, contro il Bologna invece era necessario vincere. Insomma si puntava ai tre punti perché la squadra di Mihajlovic era sicuramente un avversario alla portata del cavalluccio marino. Forse, dunque, è questo approccio psicologico alla gara che non ha funzionato.

Adesso il percorso verso la salvezza si fa ancora più arduo per la Salernitana. I granata saranno costretti ad evitare calcoli e cercare di vincere ogni partita per non rischiare la retrocessione.