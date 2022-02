Ucraina-Russia: Putin ordina l’allerta del sistema difensivo nucleare

Proseguono i combattimenti e i bombardamenti in Ucraina.

Nella tarda mattinata di oggi il presidente bielorusso Alexandar Lukashenko è stato il primo a far riferimento allo spettro delle armi nucleari. “Le sanzioni – aveva dichiarato – spingeranno la Russia verso la terza guerra mondiale. Quindi dobbiamo mostrare moderazione per non finire nei guai. Perché una guerra nucleare sarebbe un disastro“. Poche ore dopo, da Mosca è rimbalzata una notizia che fa raggelare: Putin ha ordinato l’allerta del sistema difensivo nucleare.

Il presidente russo tuona: “I Paesi occidentali non solo stanno prendendo azioni economiche non amichevoli contro il nostro Paese, ma i leader dei principali Paesi della Nato stanno facendo dichiarazioni aggressive sul nostro Paese”. Intanto, a San Pietroburgo infiammano proteste contro la guerra. La polizia, stando alle immagini trasmesse dalle televisioni internazionali, sta sgomberando i manifestanti.

L’Ucraina conferma i negoziati con la Russia

L’Ucraina, inoltre, conferma i negoziati con la Russia al confine con la Bielorussia. “Abbiamo convenuto che la delegazione ucraina si sarebbe incontrata con la delegazione russa senza precondizioni al confine ucraino-bielorusso, vicino al fiume Pripyat”, scrive in un messaggio il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Alexander Lukashenko si è assunto la responsabilità di garantire che tutti gli aerei, elicotteri e missili di stanza sul territorio bielorusso rimangano a terra durante il viaggio, i colloqui e il ritorno della delegazione ucraina”, conclude Zelensky.