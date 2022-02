Oroscopo di Paolo Fox Lunedì 28 Febbraio 2022: Scorpione nervoso

Ariete L’Ariete si trova nella condizione di lento e graduale vantaggio, con l’arrivo della primavera ci saranno delle rivoluzioni positive e dei cambiamenti interessanti. Pare davvero che ci sia questa grande risorsa e l’astrologo sottolinea che la rabbia vissuta in passato adesso diventa reattività e in concreto potrebbe trasformarsi in elaborazione di strategie vincenti. Piccoli fastidi ma superabili in questo inizio di settimana.

Toro Il segno zodiacale del Toro si trova in una condizione astrologica un po’ particolare: almeno fino a mercoledì mattina ci sono delle problematiche di tipo familiare o lavorativo che bisogna risolvere. L’invito dell’astrologo è alla prudenza anche e soprattutto se ci si è svegliati stanchi o si è dormito poco. Entro mercoledì bisognerà mettere fine ad un problema in casa per cui calma e sangue freddo.

Gemelli I Gemelli stanno per vivere una settimana importante, questo segno zodiacale è sempre molto attivo a livello mentale quindi quando sa come portare avanti le proprie strategie è soddisfatto. Dal prossimo mese ci sarà un grande oroscopo per i sentimenti quindi se si è dimenticato qualcosa in amore si potrà recuperare.

Cancro Iniziate a respirare aria nuova che si legge nel cielo anche grazie ad un desiderio di riemergere che le stelle fanno notare fin dai primi giorni di questa settimana. Se avete sofferto al punto da isolarvi da alcune persone, adesso è il caso di riaffacciarsi alla vita con maggiore interesse. Tra l’altro il mese di Marzo decreta finalmente la fine di alcune ostilità che hanno creato molti problemi in amore.

Leone Per il segno del Leone un incarico nato da poco, una situazione familiare gestita negli ultimi tempi potrebbe essere un po’ preoccupante quindi abbiamo un oroscopo che marcia su due livelli: da una parte la soddisfazione di tipo pratico, dall’altra quello della stanchezza che comunque è troppa. In questo periodo cercate di proteggere i sentimenti perché altrimenti a Marzo si potrebbe pagare la conseguenza di qualche distrazione.

Vergine Questo è un oroscopo particolare per i nati sotto il segno della Vergine perché da una parte si spinge per un buon successo personale ma dall’altra si chiede molta attenzione nel rapporto con gli altri. Questioni più importanti potrebbero nascere se si è in disaccordo con una ditta o se c’è una compravendita che non va o se dovete rinnovare un contratto con qualcuno.

Bilancia C’è uno spiraglio che indica emozioni positive e arriva soprattutto dopo la prima settimana di Marzo: sarà come buttarsi alle spalle un passato grigio. Altra possibilità resta quella di chiudere le relazioni che a tempo non avevano più ragione di esistere. In amore almeno fino a mercoledì bisogna essere cauti, soprattutto se avete vissuto qualche momento di disagio nelle ultime quattro settimane.

Scorpione Lo Scorpione in questa giornata di lunedì può ricevere una bella intuizione perché la Luna si trova proprio in questo segno zodiacale. Ci sarà una giornata un pochino sottotono quella di mercoledì però lunedì e martedì sono giornate che aiutano. Siete solo molto nervosi, da qualche tempo vi trovate come in una fase di stallo per cui tutte le cose che vorreste fare sono bloccate o ci sono sempre delle discussioni per riuscire a portare avanti un progetto, si fatica il doppio.

Sagittario Sagittario è un oroscopo importante tra l’altro le giornate di mercoledì e giovedì saranno con la Luna nel vostro segno per cui torna la voglia di avventure non solo sentimentali. In questi giorni potreste farvi venire una bella idea. L’astrologia parla di una fase di grandi novità a partire da fine Aprile e poi ancora a Maggio. Progetti d’amore in vista.

Capricorno Capricorno molto pensieroso. Iniziate a stabilire delle nuove priorità, è chiaro che questo è un oroscopo in cui alcuni si troveranno a cambiare lavoro altri dovranno parlare chiaro con una persona. Mettete da parte queste incertezze che riguardano soprattutto il lavoro. I sentimenti sono un po’ più protetti.

Acquario L’Acquario parte un po’ stanco, questa è una settimana che tra lunedì e martedì mostra un pochino la corda e mette in discussione il successo, il fascino e il consenso. E’ vero che la settimana ogni tanto parte in maniera un po’ sbagliata, oggi e domani l’astrologo consiglia anche in amore di essere molto prudenti: il desiderio di libertà potrebbe farvi commettere qualche errore.