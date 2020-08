Serge Aurier è un interesse dichiarato del Milan per la stagione 20/21: il terzino del Tottenham ha detto sì per sposare la causa rossonera

Serge Aurier dice sì al Milan. Passo importante nella trattativa che vede il corteggiamento del club rossonero nei confronti del terzino ivoriano di proprietà del Tottenham.

Come riporta Gianluca Di Marzio, il calciatore ha fatto sapere di esprimere il suo gradimento per un eventuale trasferimento sotto il Duomo di Milano. Prima della partita contro il Cagliari, Maldini aveva confermato l’interesse per l’ex-Paris Saint Germain ed i contatti vanno avanti in maniera serrata con il suo entourage.

Nei prossimi giorni è previsto anche un primo contatto esplorativo con il Tottenham per provare a raggiungere un’intesa sul trasferimento. Il club allenato da José Mourinho chiede 20 milioni di euro per lasciare partire Aurier alla volta dell’Italia. Al contempo, il Milan dovrà prima cedere uno tra Calabria e Conti così da evitare abbondanza in quel lato di campo.

Dopo diverse annate bloccate, causa infortuni, Aurier in questa stagione ha collezionato 42 presenze e 2 gol tra Premier, Champions League e FA Cup. Prestazioni che hanno messo il Milan in una posizione di interesse e adesso si punta a fare il colpo, il primo del mercato 2020/21 per Stefano Pioli. In attesa di Ibrahimovic…

Leggi anche