Milan, countdown Ibrahimovic: il Re è pronto a tornare

Dopo mesi di attesa sembra essere finalmente tutto pronto per l’ultimo valzer del Re Zlatan Ibrahimovic: il fuoriclasse svedese procede nella fase di recupero post intervento al ginocchio della scorsa primavera e brucia le tappe in vista del rientro.

Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal Corriere dello Sport, la volontà di Ibrahimovic sarebbe quella di aggregarsi al ritiro di Dubai previsto dall’11 al 20 dicembre. Una chance per tornare a respirare l’ambiente Milan e aumentare i carichi in vista del rientro in campo.

Vietato forzare i tempi: Zlatan e lo staff rossonero sono consapevoli della delicatezza della fase di recupero, anche considerando l’età avanzata del giocatore.

Ciò che è certo, però, è che la voglia di tornare in campo ed essere determinante per la sua squadra stanno spingendo il fuoriclasse svedese a superare i suoi limiti. Appuntamento a gennaio per il ritorno in Serie A del Re rossonero.