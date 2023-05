Milan, figuraccia europea. Pioli, quando impari?

di Pietro Marchesano

Venti anni dopo, l’Euroderby regala ai tifosi rossoneri una delle debacle più drammatiche della storia del Milan. Un 2 a 0 subito ad opera di Dzeko e compagni che restituisce l’ennesima stracittadina di sofferenza e timore reverenziale da parte della truppa allenata da Stefano Pioli.

A sorprendere non tanto il risultato finale, una sconfitta pur sempre già messa in previsione dalla maggioranza degli addetti ai lavori, quanto il ripetersi degli stessi, banali, errori che hanno caratterizzato i derby degli ultimi anni.

Una sequela fantozziana di imprecisioni tecniche, mal posizionamento tattico, e approccio mentale nullo che hanno portato l’Inter a sbloccare il match, ancora una volta, nei primissimi minuti di gioco. In questo caso sono addirittura due i gol che gli uomini di Simone Inzaghi sono stati in grado di insaccare entro il decimo.

Difficile immaginare una preparazione peggiore a quella che, secondo le parole dello stesso Pioli, sembrava essere la “partita dell’anno”. E allora come spiegarsi l’ennesimo maldestro approccio ad un Derby da parte del Milan?

Certamente l’assenza di Leao ha pesato nel computo generale della preparazione al match: impossibile, però, non sottolineare come entrambi i gol subiti dai rossoneri siano fotocopia di segnature già prese in passato, nelle stesse identiche modalità. A sorprendere sono soprattutto le mancate contromisure sui tanti, tantissimi, gol subiti da calcio d’angolo, e la sofferenza oltremodo esagerata sulle penetrazioni delle mezzeali avversarie su azione avviata dai quinti di centrocampo.

Un leitmotiv che assume dimensioni pressoché imbarazzanti se si pensa all’importanza di una gara come l‘andata di una semifinale di Champions League, affrontata contro un avversario alla portata. Delusione e amarezza campeggiano nei cuori dei tifosi milanisti, apparsi nelle ultime ore anche tanto disillusi riguardo una possibile rimonta nella gara di ritorno.

Insomma, il Milan campione d’Italia ha dimostrato di saper affrontare, e vincere, contro quasi ogni squadra. Eccezion fatta per l’Inter, la vera bestia nera del ciclo Pioli.