Milan, Maldini ufficializza l’addio di Donnarumma

In diretta sul canale Twitch del Milan, Paolo Maldini affronta anche il tema Donnarumma. Queste le parole del dirigente rossonero

Poche parole per salutare uno degli artefici della qualificazione in Champions League: in collegamento con il canale Twitch ufficiale del club, Paolo Maldini ha chiarito la posizione della società nei confronti di Gianluigi Donnarumma.

Con la consueta eleganza che lo contraddistingue da sempre, fuori e dentro al campo, il dirigente del Milan ha speso parole d’elogio per il portierone di Castellammare di Stabia, ufficializzando di fatto la rottura del rapporto lavorativo tra le parti.

“Credo che si debba ringraziare tutti i calciatori che hanno fatto questa stagione incredibile. Gigio è stato leader e spesso capitano. La gente fa fatica a capire cosa voglia dire fare il professionista, che deve essere pronto a cambiare casacca. So che questa è una cosa che è difficile da accettare, è sempre più difficile trovare carriere che iniziano in un posto e finiscono in quel posto lì. Bisogna avere rispetto per chi ha dato tanto al Milan, Gigio l’ha fatto, non ci ha mai mancato di rispetto. Le strade si dividono, non posso che augurare il meglio a un ragazzo sensibile come lui”.

Una scelta apparsa già chiara dopo l’arrivo a Milano di colui il quale sarà chiamato a sostituire Donnarumma tra i pali rossoneri: il francese Mike Maignan.