Milan, ritiro post-Torino e confronto con la dirigenza

Una sconfitta in Coppa Italia che agita le acque rossonere e getta ulteriore ombre dopo il beffardo pareggio con la Roma. Non è andata giù a Pioli e alla dirigenza del Milan la disfatta interna contro il Torino, e per questa ragione, al termine del match, i giocatori si sono recati a Milanello per trascorrere in “mini ritiro” la notte.

Prima del consueto allenamento mattutino, il gruppo squadra si è unito nell’ascolto di Maldini e soci: un confronto necessario a schiarirsi le idee e ripartire dopo gli ultimi due passi falsi.

La dirigenza e lo staff tecnico si aspettano una risposta da parte dei giocatori rossoneri già a partire dalla prossima delicata partita contro il Lecce. A pesare nella valutazione della sconfitta del Milan contro il Torino, soprattutto l’atteggiamento indolente e rinunciatario mostrato dalla squadra.