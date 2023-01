Calciomercato Milan: Brahim Diaz nel mirino, Real avvisato

Il Milan di Stefano Pioli, nonostante il pareggio con la Roma, procede a spron battuto in campionato ed è al secondo posto a pari punti con la Juventus di Max Allegri. Nelle intenzioni del club rossonero c’è soprattutto l’acquisto a titolo definitivo del trequartista spagnolo Brahim Diaz. Il numero 10, di proprietà del Real Madrid, ha decisamente convinto tifosi ed allenatore e le intenzioni del club sono di blindare il talentino e di confermarlo al centro della trequarti anche per la prossima stagione. Secondo il noto portale online Transfermarkt, il valore del gioiellino classe ’99 è di circa 20 milioni, cifra assolutamente non proibitiva, viste le qualità mostrate dal calciatore. L’unico ostacolo potrebbe essere rappresentato dallo stesso Real Madrid che sembra aver intenzione di puntare sul numero 10 e di trattenerlo ancora alla casa madre già da questa sessione di calciomercato.

Calciomercato Milan: i numeri di Brahim Diaz

In questa prima parte di stagione Brahim Diaz è stato assoluto protagonista, con 15 presenze in campionato, quattro gol e due assist, più quattro presenze in Champions League. Un rendimento già superiore rispetto a quello dell’intera passata stagione dove aveva messo a segno tre gol nelle 31 presenze in Serie A. Le sensazioni sono assolutamente positive e la speranza dei tifosi del Milan è che lo spagnolo possa continuare sullo stesso livelli da qui alla fine del campionato.