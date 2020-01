In 60mila a San Siro a salutare il ritorno da titolare nello stadio di casa di Zlatan Ibrahimovic nella sfida tra Milan e Udinese. Ancora out Suso e Piatek

Lunch match domenicale a San Siro con il Milan che ospita l’Udinese in un match da vincere per continuare il trend positivo e avvicinare ulteriormente la zona Europa. Prima da titolare per Zlatan Ibrahimovic da quando è tornato al Milan, Pioli conferma Leao al suo fianco con la seconda bocciatura consecutiva per Suso e Piatek. Udinese reduce dalla sconfitta contro la Juventus a Torino in Coppa Italia ma in periodo positivo in campionato.

Il match sarà visibile su DAZN a partire dalle ore 12.30.

Le probabili formazioni di Milan-Udinese: