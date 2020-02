In serie positiva da 4 giornate, il Milan ospita il Verona a San Siro per prendersi il sesto posto in solitaria che vale l’accesso all’Europa League

Privo di Zlatan Ibrahimovic, out causa influenza, il Milan ospita a San Siro la rivelazione Verona in un match che al momento vale l’Europa League. Rossoneri in serie positiva da 4 partite e reduce dall’emozionante e rocambolesca vittoria in Coppa Italia contro il Torino. Match interessante che si preannuncia molto equilibrato, tra gli scaligeri partita molto sentita per l’ex di ritorno a San Siro Fabio Borini, passato al Verona proprio in questa finestra di calciomercato.

Il match sarà visibile su SKY a partire dalle ore 15.

