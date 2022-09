Milano Music Week 2022: l’evento si terrà dal 21 al 27 a Milano

Dal 21 al 27 novembre si svolgerà a Milano la sesta edizione della MILANO MUSIC WEEK 2022. Sarà una settimana ricca di concerti, dj set, interviste con gli artisti, panel, workshop, incontri e appuntamenti speciali.

Milano Music Week 2022: la novità di quest’anno

Quest’anno, per la prima volta, verrà presentato un Programma Ufficiale della Milano Music Week: ci sarà, infatti, un calendario definito, con percorsi tematici e location esclusive, selezionato dalla direzione artistica di Nur Al Habash.

Le parole del curatore Luca De Gennaro

«Dopo cinque anni da curatore artistico della Milano Music Week, ho pensato fosse utile un avvicendamento in questo ruolo per favorire un rinnovamento del formato e dell’impostazione. Per questo, in accordo con i Promotori della manifestazione, l’anno scorso Nur Al Habash mi ha affiancato e abbiamo lavorato insieme in grande armonia all’edizione 2021, e da quest’anno mi fa piacere sia lei a portare avanti un progetto per il quale mi sono impegnato con passione fin dall’inizio”.

Luca De Gennaro: “Ringrazio il Sindaco Sala, il Comune di Milano e i Promotori per l’opportunità che mi hanno offerto nel 2017”

Io continuerò a collaborare con Nur e il gruppo di lavoro alla creazione di contenuti. Ringrazio il Sindaco Sala, il Comune di Milano e i Promotori per l’opportunità che mi hanno offerto nel 2017. Da allora Milano Music Week è progressivamente diventata una realtà importante per la città, per l’industria e per gli appassionati […]» afferma Luca De Gennaro.

Milano Music Week 2022, Nur Al Habash: “Sono molto riconoscente a Luca De Gennaro“

«Sono molto riconoscente a Luca De Gennaro, al Comune di Milano e ai Promotori per avermi affidato la direzione artistica e l’organizzazione della Milano Music Week”.

Nur Al Habash: “Farò del mio meglio per proseguire in questa direzione“

« Farò del mio meglio per proseguire in questa direzione, affermando la Music Week come un appuntamento prezioso per la città e un riferimento sempre più presente per il music business di tutto il Paese» dichiara Nur Al Habash.

Milano Music Week 2022: come candidarsi?

Per candidarsi ad essere inseriti nei calendari dell’evento, è possibile proporre il proprio evento/appuntamento compilando il modulo online, attivo fino al 30 settembre: PROPONI.

Le proposte devono essere complete di nome dell’organizzatore, titolo evento/nome band, data e ora, location, modalità di accesso.

Da chi è promosso ed organizzato quest’evento?

Milano Music Week 2022 è promossa e fortemente voluta da Comune di Milano – Assessorato alla Cultura, ASSOMUSICA, FIMI Federazione Industria Musicale Italiana, NUOVOIMAIE Nuovo Istituto mutualistico per la tutela degli artisti interpreti ed esecutori e SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori.

L’organizzazione è affidata anche quest’anno alla Fondazione Italia Music Lab, nuovo hub nato da un’idea di SIAE per il sostegno ai giovani music creator italiani.

Partecipano in qualità di partner storici A.F.I. Associazione Fonografici Italiani, PMI Produttori Musicali Indipendenti, SCF e KeepOn LIVE.