Milano, rubati iPhone per un milione di € in un’azienda

di Antonio Jr. Orrico

Un assalto già organizzato in precedenza. A Milano una banda di criminali, formata da una decina di persone, ha rubato centinaia di iPhone (ultimo modello) per un valore di un milione di euro. Il furto è stato messo a segno irrompendo in una grande azienda di logistica a Settala. Chiodi sulle strade, furgoni di traverso e mezzi usati come ariete sono lo scenario del colpo da film avvenuto prima dell’alba dalla banda.

Per raggiungere l’obiettivo, infatti, la banda non ha esitato a bloccare le strade e sfondare il cancello carraio, fuggendo poi con il bottino. Le prime informazioni sono giunte grazie alla testimonianza di una guardia giurata messa in fuga dal commando. Questi ultimi, per compiere il furto milionario di iPhone, hanno usato molti mezzi, la maggior parte dei quali rubati e poi abbandonati. Il furto è avvenuto intorno alle 4.30 in via delle Industrie a Settala (Milano). Lì si trova la Ingram Micro Srl, filiale italiana di una multinazionale che dagli anni ’90 si occupa di servizi digitali e logistica.

La Polizia ha identificato la banda come composta da almeno dieci persone, giunte sul posto con quattro auto e due furgoni, sui quali, dopo aver sfondato il cancello carraio dell’azienda, hanno caricato una dozzina di pallet di cellulari. I banditi, prima di entrare in azione, hanno bloccato le strade circostanti con nove automezzi, spargendo anche chiodi lungo l’asfalto per bloccare eventuali arrivi delle forze dell’ordine.

Anche un altro furto, nella zona di Cambiago, sempre in provincia di Milano, era stato compiuto in maniera analoga.