Millepiani: testo e significato del nuovo singolo di Casadilego

Millepiani, il nuovo singolo di Elisa Coclite, in arte Casadilego, è disponibile da oggi in tutte le radio e servizi streaming. Un pezzo dal sapore estivo e leggero, ma dal retrogusto malinconico

Da oggi, venerdì 16 luglio, è disponibile in tutte le radio e in streaming su tutte le piattaforme digitali, il nuovo singolo di Casadilego, “MILLEPIANI“.

Ancora agli inizi della sua carriera, la giovane artista, in seguito alla vittoria di X FACTOR 2020,ha già pubblicato un EP d’esordio, il cui titolo è un chiaro rimando al sui nome d’arte, “CASADILEGO” per l’appunto. L’EP contiene, in mezzo a tutte le altre tracce, anche i brani eseguiti durante i live di X Factor 2020, tra cui i due inediti “Vittoria” e “Lontanissimo”, che vantano la firma di Strage alla produzione. Mentre, nel marzo di quest’anno Casadilego si è esibita sul celebre palco dell’Ariston, durante la 71 ª edizione del Festival di Sanremo, dove ha duettato con Francesco Renga, che fortemente l’ha voluta accanto a sé, sulle note di “Una ragione in più”, brano di Ornella Vanoni. Ora, invece, Elisa Coclite è tornata con “Millepiani”, un brano prodotto da Jvli e scritto da lei stessa.

“Millepiani – commenta Casadilego – è un pezzo con un sapore estivo e leggero, ma il retrogusto è malinconico. Con i suoni quasi club, ma l’attitudine alternative pop e bedroom pop, ha il mood di una strada di campagna al tramonto e la città di notte.”

TESTO DEL BRANO “MILLEPIANI”

Pensa se non

Fosse niente per sempre

I might not deserve it

But there’s nothing better

Suona come ciao, hai detto mille cose e basta

È come fossimo appesi a un filo

Filo di un tram, filo di vento

Succede ancora, il cuore falò

Che in mente ho mille piani come willow ridge a new york

Non lo so se

Tutto quello che dico rimane tra noi o la strada lo sa

Questa stanza lo sa

Non lo so se

Ci perdiamo sta volta riusciamo a trovare il sentiero di casa, forse tornerò a casa

È dove sei tu

Sono i voli di notte se perderò il sonno

È che tu

Sei quei voli di notte m’hai fermato il tempo

Sei tu

Senza dargli nemmeno quel poco di senso

Sei tu

Canti, carillon

Come nessuno guardasse

“I might not deserve it

But there’s nothing better”

Senza dire ciao, swing-around in giro e basta

Non lo so se

Ci perdiamo sta volta riusciamo a trovare il sentiero di casa

Forse tornerò a casa

È dove sei tu

Sono i voli di notte se perderò il sonno

È che tu

Sei quei voli di notte m’hai fermato il tempo

Sei tu

Senza dargli nemmeno quel poco di senso

Sei tu

Sotto le luci dove camminiamo

Re:stacks e you need me alla radio

Hai perso tutto, anche se non è vero

Infatti hai tutto in tasca e in testa non sai più chi sei

Tu chi sei?

Tu chi sei?

Tu chi sei?

È dove sei tu

Sono i voli di notte se perderò il sonno

È che tu

Sei quei voli di notte m’hai fermato il tempo

Sei tu

Senza dargli nemmeno quel poco di senso

Sei tu

Mh

Tu