M’Illumino di Viola, M. S. Severino si unisce alla campagna nazionale per la giornata dei nati prematuri

di Redazione ZON

Palazzo Vanvitelli si illumina di viola

Dopo aver colorato di blu il Palazzo Vanvitelli nella giornata di ieri (Giovedì 14 novembre) per sensibilizzare l’opinione pubblica sul diabete e le attività di prevenzione, domenica 17 novembre 2024, la sede del Comune di Mercato S. Severino, come tanti altri luoghi pubblici in Italia, sarà illuminata di viola per la Giornata Mondiale dei Nati Prematuri: un’occasione speciale per sensibilizzare la comunità sull’importanza della cura dei neonati prematuri e per promuovere la ricerca sulle cause e la prevenzione della prematurità.

L’iniziativa

L’iniziativa, alla quale ha aderito l’Amministrazione comunale, è promossa dalla Società Italiana di Neonatologia (SIN) insieme a Vivere ETS – coordinamento nazionale delle associazioni per la neonatologia.

In Italia 13 milioni di bambini prematuri

«Nel mondo ogni anno oltre 13 milioni di bambini nascono prematuri e la giornata è un modo per alzare l’asticella dell’attenzione verso la necessità di assicurare pieno accesso a cure di qualità ovunque (questo è anche il claim utilizzato per la Campagna Nazionale 2024) per quanti, nella loro fragilità, vengono al mondo con difficoltà ad adattarsi in maniera autonoma alla vita fuori dal grembo materno – sottolinea Assunta Alfano, Assessore dell’esecutivo guidato da Antonio Somma –

L’importanza di accendere i riflettori viola

Accendere i riflettori di viola sulla facciata di Palazzo Vanvitelli è il nostro modo di unirci alla Campagna d’informazione e di dare il nostro piccolo contributo affinché i nati prematuri, e le rispettive famiglie, vengano assistiti in egual modo in qualsiasi parte d’Italia in reparti di Terapia Intensiva Neonatale (TIN) adeguatamente attrezzati» – conclude Alfano.