“Minaccia tutti con una mazza: aiuto!”: l’allarme dei residenti di Torrione sui social

di Filomena Volpe

Un giovane con un cappuccio in testa e con una mazza di legno in mano sta suscitando non poca preoccupazione tra i residenti di Torrione (Salerno). Stando alle parole degli abitanti, il ragazzo starebbe minacciando passanti ed automobilisti nei pressi di un sottopasso.

L’appello

A postare il video che ritrae il ragazzo molesto un utente sul gruppo Facebook “Sei di torrione se…Enzo Carrella”. Gli abitanti di Torrione dunque, tramite i social, hanno chiesto un appello unanime alle forze dell’ordine affinché intervengano per risolvere la questione.