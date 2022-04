In gravissime condizioni Mino Raiola: la top 11 dei suoi assistiti

Mino Raiola, il Re del calciomercato oggi, all’età di 54 anni, parrebbe essere in gravissime condizioni all’ospedale San Raffaele di Milano. Ha lasciato un segno indelebile nel mondo del calcio. Diversi sono i fuoriclasse che, sotto la sua sapiente guida, hanno dato una svolta importante alla carriera.

Il 3-4-3 di Mino Raiola

Portiere: Gianluigi Donnarumma.

È inutile dire che a difendere i pali di questa formazione stellare non può non essere colui che è, con molta probabilità, il portiere più forte al mondo. Attualmente in forza al Psg, Donnarumma vanta un Europeo con l’Italia giocato da assoluto protagonista.

Difesa: De Ligt, Romagnoli, De Vrij.

La linea difensiva è di assoluto spessore. De Ligt, titolare e caposaldo della Juventus, Romagnoli, punto fermo del Milan degli ultimi anni e sott osservazione del Barcellona di Xavi e De Vrij, mattone importante su cui la nuova Inter ha gettato le basi della rifondazione.

Centrocampo: Gravenberch, Pogba, Verratti, Mkhitaryan.

Il centrocampo della top 11 degli assistiti di Mino Raiola fa probabilmente invidia al mondo intero. Gravenberch, colosso e punto fermo dell’Ajax ed in chiusura con il Bayern Monaco. Pogba, che al momento non vive il momento migliore della sua carriera ma vanta un Mondiale con la Francia ed un’Europa League con il Manchester United. Verratti, per il quale gli elogi si sprecano e sulla cui classe il Psg basa tutti i suoi schemi tattici. Infine Mkhitaryan, fenomeno in forza alla Roma di Mourinho.

Attacco: Lozano, Ibrahimovic, Haaland.

L’attacco di questa top 11 è semplicemente stellare. Oltre al messicano Hirving Lozano, per il quale il Napoli ha sborsato una cifra che si aggira intorno ai 40 milioni di euro, Mino Raiola vantava tra i suoi assistiti un autentico fenomeno senza tempo del calibro di Zlatan Ibrahimovic, attualmente in forza al Milan che trascina a suon di gol e assist verso un possibile e storico scudetto. Da un campione senza tempo come Ibra si passa poi ad un campione che di tempo davanti ne ha ancora tantissimo: Erling Haaland. Il fortissimo calciatore norvegese, ancora 21enne, ha già segnato ben 151 reti in carriera da professionista, in sole 196 presenze. Su di lui è fortissimo l’interesse del Bayern Monaco, ma attualmente sembra promesso sposo al Manchester City di Guardiola.