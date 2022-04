Mino Raiola in gravissime condizioni al San Raffaele: l’indiscrezione

Stando alle ultime notizie raccolte in questi minuti, pare che Mino Raiola, procuratore sportivo e Re del Calciomercato, sia ancora in vita. Le notizie circa la sua morte, attualmente, sembrano essere fake news. L’agente di Haaland e Donnarumma parrebbe essere ricoverato in gravissime condizioni al San Raffaele di Milano, ma ancora in vita. Le parole del prof. Zangrillo: “Sta combattendo”, mentre il primario dell’ospedale si dice: “Indignato da chi specula sulla sua vita”.