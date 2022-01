Moda Roma Awards: va a Malta il primo premio

Il Gala di premiazione del Moda Roma Awards di scena nella Capitale tra qualche giorno: medaglia d’argento per la pugliese Rachele Leo

E’ perfettamente riuscita la prima edizione del MODA ROMA AWARDS, l’evento che premia i talenti creativi e i designers italiani e internazionali organizzato da Sabina Prati e Stefano Raucci.

La kermesse, che si è svolta nella splendida cornice del Best Western Plus Hotel Universo di Roma, è stata l’occasione per sancire un gemellaggio tra la moda italiana e quella di Malta. Dopo un welcome drink offerto dalla nota casa vinicola laziale “Casale Del Giglio”, lo spettacolo ha avuto inizio con la garbata e brillante conduzione di Stefano Raucci. Sotto l’egida e il patrocinio di “VisitMalta”, l’organizzazione nazionale del Malta Tourism Authority, hanno sfilato gli abiti della Vipaj Academy diretta d aJanice Busuttil, che ha portato in passerella le collezioni maltesi Corpo Vipaj e Haus of Gaetano. Era presente ed è stata premiata Ester Tamasi, direttore Italia di Visit Malta, che ha partecipato alla kermesse con un’ampia delegazione. E proprio a Malta è andato il premio Moda Roma Awards, che è stato vinto dallo stilista Haus of Gaetano. Il designer maltese, assente per Covid, non ha voluto comunque far mancare i suoi abiti pregiati ed elegantissimi, che hanno conquistato tutti e hanno ottenuto i voti più alti della giuria. Seconda classificata la stilista pugliese Rachele Leo, già protagonista del contest televisivo Rai della trasmissione “Detto Fatto“e applauditissima per il suo talento creativo. Accanto ai designer professionisti, uno spazio importante è stato dedicato anche agli emergenti dell’Alta Moda Academy Roma, che hanno presentato abiti dalle mille sfumature, dal floreale al “rock”, come sono stati definiti dalle stesse autrici Giada Benvenuti, Ilaria Di Pietro, Melania De Pace e Lara Stanicel, sotto la supervisione della direttrice artistica Laura Ciarla titolare di Laura Couture. Applausi a scena aperta anche per il gran finale, caratterizzato dalla sfilata della collezione Queen Mood di Sladana Krstic e dei gioielli del mediterraneo di Marina Corazziari: ad arricchire l’ultimo quadro moda, l’apertura del testimonial Denis Aljush, recentemente eletto mister Macedonia, modello, stilista e fashion blogger di fama internazionale, e la chiusura affidata all’attrice russa naturalizzata italiana Natalia Simonova. Ad aggiudicarsi il premio speciale tra i Moda Roma Awards il noto stilista italiano Anton Giulio Grande, il quale ha voluto salutare i presenti con un videomessaggio, essendo impossibilitato a presenziare causa Covid ma dicendosi “Onorato di ricevere questo prestigioso riconoscimento. Appena mi sarà possibile, sarò a Roma per ritirare il premio dalle mani degli organizzatori Sabina Prati e Stefano Raucci, che sentitamente ringrazio“. La consegna avverrà dunque a Roma, nei prossimi giorni.