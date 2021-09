Mohicani diventa doppio Platino: inarrestabili Boomdabash

Prosegue il travolgente successo di Mohicani, l’ultimo singolo di Boomdabash & Baby k. Il brano diventa infatti doppio disco di platino

Inarrestabili Boomsabash. La band salentina anche questa estate ha raggiunto risultati da record grazia al travolgente singolo Mohicani in feat. con Baby k. Il brano viene infatti certificato doppio disco di platino dalla FIMI/GFK.

Uscito su etichetta B1/Soulmatical – Polydor (Universal Music Italy) Il brano il cui videoclip ufficiale ha superato 21 milioni di views, è diventato virale anche grazie al suo balletto su Tik Tok. Grande successo anche per Don’t worry Best of, raccolta dei primi 15 anni di carriera della band con le più grandi hit di sempre. Dopo oltre 9 mesi dalla pubblicazione il disco rientra ancora nella Top20 di FIMI.

Mohicani e il ritorno dei Boomdabash

Mohicani ha segnato il ritorno in musica in grande stile della band campione delle estati degli ultimi anni, i Boomdabash. La collaborazione con Baby k li ha resi protagonisti anche dell’estate 2021. L’accoppiata vincente ha inoltre prodotto una speciale Live session performance di Mohicani girata sotto il faro di Santa Maria di Leuca.

Mohicani è un pezzo vincente che rimane in testa sin dal primo ascolto, grazie ad un sound subito distinguibile. A fare il resto ci pensa un ritornello diretto e vincente. Mohicani è inoltre una contagiosa esplosione di positività, un pezzo di estrema forza in cui melodie reggae, elettroniche e pop si fondono. Una canzone leggera, impossibile da non ascoltare e riascoltare.

Il libro

Mohicani segna il ritorno in musica dei Boomdabash e spiana la strada ad importanti novità. Fresco di stampa infatti, è il loro primo libro “Salentu d’amare”, specialissimo tributo alla loro amatissima terra. Ispirazione di tutte le loro canzoni, un’autentica e originale guida alla scoperta del Salento in stile Boomdabash. Alla ricerca di utili consigli, luoghi del cuore, lifestyle, ricette food e molto altro.