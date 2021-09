Serie A, il nuovo che avanza: da Mazzarri a Tudor

La Serie A mette in luce due facce “nuove”. Tra corsi e ricorsi storici, analizziamo la splendida partenza di Walter Mazzarri e Igor Tudor

Una settimana fa il Verona ed il Cagliari esoneravano rispettivamente Di Francesco e Semplici. Un solo punto conquistato dal Cagliari (contro lo Spezia) e zero punti conquistati dal Verona sono costati il posto ai due allenatori di Serie A.

Come si sta muovendo Tudor

Il Verona, dall’arrivo del nuovo allenatore Igor Tudor, pare subito aver trovato la quadra strappando tre punti fondamentali contro la Roma. La difesa è ancora da rodare, ma la partita non era certamente una passeggiata. L’ossatura è la stessa lasciata in eredità prima da Juric e poi da Di Francesco ma, a differenza di quest’ultimo, Tudor sembra insistere molto sulla grinta agonistica che ha caratterizzato il Verona negli ultimi anni. Può davvero essere la sorpresa.

Come si sta muovendo Mazzarri

Il Cagliari di Mazzarri, contro la Lazio, ha trovato un pareggio importante che poteva anche diventare qualcos’altro. Recuperati solo negli ultimi 10 minuti, gli uomini di Mazzarri hanno mostrato da subito grande compattezza e grande affiatamento. Il ritrovato Keita sembra essere il partner ideale per capitan Joao Pedro, fornendo spunti e fisicità non indifferenti. Resterà da vedere come si muoveranno i sardi nella seconda metà di campionato in poi, notoriamente periodo nefasto per l’allenatore toscano.