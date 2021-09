I migliori gadget del 2021

Come ogni anno, anche nel 2021 la tecnologia ha portato con sé tanti nuovi gadget con diverse funzionalità

Con l’aiuto di diversi gadget e macchinari, oggi è possibile svolgere un certo compito in un tempo molto più breve di quanto ci avrebbe impiegato una persona a farlo. Se pensassimo a quanto la tecnologia abbia contribuito a rendere la nostra vita migliore, allora capiremmo quanto questa sia importante. Un esempio potrebbe essere l’aspirapolvere, basta un solo click dal proprio telefono per metterlo in movimento, in seguito a questo fa tutto lui da solo.

La tecnologia è in una continua evoluzione, quello che si riesce a fare e creare con questa è spettacolare, chissà a cosa si arriverà a fare in un futuro più lontano. Guardiamo la situazione di oggi, fino ad anni fa non esisteva la possibilità di giocare online, ora lo è, e non solo alcuni giochi, ma di tutti i tipi, da quelli di sport e corse ai casino online. La tecnologia è molto affascinante, perciò adesso vedremo alcuni dei più nuovi gadget del 2021 che sono frutto di essa.

Galaxy Z Fold 3 5G

Uno dei tanti nuovi gadget è lo smartphone del Samsung, il Galaxy Z Fold3 5G, questo presenta una comoda impugnatura, oltre a possedere tante nuove funzionalità. In aggiunta a tutto questo, la S Pen è inclusa per la prima volta in un telefono di questo tipo, e cioè in un telefono pieghevole. A differenza del suo predecessore, il Galaxy Z Fold 3 conferisce alla persona una migliore portabilità e anche una presa molto più comoda.

Questo è dato dal fatto che è molto più leggero ed anche più stretto della variante prima. Per quanto riguarda lo scanner per l’impronta digitale, questo è posizionato esattamente nel posto in cui il pollice di una persona arriva sul dispositivo, il che è molto comodo. La sua usabilità molto più fluida è data anche dalle linee pulite presenti sulla parte laterale, superiore ed inferiore del telefono.

Per quel che riguarda la sua resistenza, è di certo maggiore rispetto al suo predecessore, infatti ha la possibilità di resistere in acqua per 30 minuti ad una profondità di 1,5 metri. Inoltre le nuove pellicole che sono presenti sul display sono molto più resistenti, presentando un aumento dell’80% della durata dello schermo. Questo dà maggiore tranquillità agli utenti quando non tengono il telefono in mano ma in una borsa o nella tasca, senza paura di graffiarlo.

iPhone 13 – disponibile in colori meravigliosi

Anche se in una certa competizione con il marchio Samsung, non potevamo non menzionare l’uscita del nuovo iPhone 13 e iPhone 13 mini. Questi possiedono una batteria molto più grande rispetto ai modelli prima, lo spazio di archiviazione è ancora più grande. Inoltre presentano un processore A15 Bionic nuovo, questo vuol dire che offre una migliore elaborazione delle immagini. Infatti il sensore della fotocamera presente in questi smartphone è molto più ampio rispetto a quello dell’iPhone 12 Pro Max.

Oltre ad offrire una una migliore elaborazione, l’A15 viene ritenuto il più veloce processore di uno smartphone che sia mai esistito. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, questo parte dai 128GB in su, a differenza del iPhone 12 che parte dai 64GB con possibilità di scelta per 128GB oppure 256GB.

Penso tutti gli utenti della Apple siano molto entusiasti delle nuove uscite del marchio, dato che anche i colori di questi sono spettacolari. I colori disponibili sono cinque e cioè: un rosa splendente, il blu, mezzanotte (che sarebbe il colore nero), starlight (color alluminio) e il rosso.

iRobot Roomba i7+

Siccome prima abbiamo presentato due degli ultimi modelli di smartphone che sono usciti sul mercato, adesso vedremo un nuovo modello di aspirapolvere. Il Roomba i7+ è il primo aspirapolvere che presenta il Clean Base di iRobot, una pattumiera auto-esauribile che è incorporata nella base di ricarica.

Per quanto riguarda i sacchetti che questo utilizza sono di tipo usa e getta e una volta passate 30 corse, avviene la sostituzione della borsa.È un dono del cielo per gli individui che hanno sensibilità e ripugnanze nel prendersi cura della polvere in casa.

Tuttavia, questa è una delle tante caratteristiche che Roomba i7+ presenta agli utilizzatori. Questo robot associato al Wi-Fi è attrezzato per riordinare stanze su richiesta, tenendosi lontano da ostacoli fissi come potrebbero essere ad esempio le ciotole del cibo per animali domestici oppure i giochi lasciati per terra.

Dall’applicazione Roomba, sei pronto a pianificare le pulizie e modificare la guida per la tua planimetria. L’i7+ richiama fino a 10 planimetrie distintive, che offrono la possibilità di essere modificate in qualsiasi momento. Detto questo, possiamo di certo vedere che stiamo vivendo nel futuro, in una generazione che possiede dei gadget straordinari.

In questo articolo ne abbiamo parlato solo di tre dei tanti che sono arrivati quest’anno sul mercato.