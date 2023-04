Monaco buddista sale su una gru e lancia soldi sulla folla per liberarsi dalle ricchezze

di Giusy Curcio

Ha affittato una gru e ha lanciato i soldi sulla folla per liberarsi di tutte le ricchezze: questo è il gesto di un monaco buddista del Nord-Est della Thailandia. Il suo nome è Phra Khru Phot Suwannarat, alias Luang Phor Kaen e ha deciso di festeggiare il suo 24esimo anno da monaco buddista in modo insolito.

Ha noleggiato una gru e agganciato all’estremità del braccio una tenda volante, dalla quale ha lanciato 150.000 baht in contanti (circa 4.022 euro) e altri omaggi. Sotto di lui, la folla accorsa per partecipare ai festeggiamenti tenutisi al tempio Wat Suwannarat Phothiyaram, nel distretto di Lamduan, nella provincia di Surin, nel Nord-Est della Thailandia.

Con questo gesto il monaco ha voluto donare tutte le sue ricchezze ma, secondo la dottrina theravāda degli ostacoli al raggiungimento del nirvana, loro non potrebbero accumularle. Secondo uno studio condotto da da un sondaggio realizzato del Center for Buddhism Studies dell’Università di Chulalongkorn questa regola è ormai in disuso: sono molti i monaci, infatti, che hanno dichiarato di aver messo da parte del denaro e di utilizzare carte di debito o credito.

A differenza degli altri, però, Phor Kaen ha deciso di donare i suoi beni alla folla incredula.