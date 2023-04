Montecorvino Pugliano: da domani attiva nuova linea di trasporto urbano

di Redazione ZON

Domani, mercoledì 12 aprile 2023, prenderà il via un nuovo servizio di trasporto urbano pubblico che coinvolgerà l’intero territorio comunale di Montecorvino Pugliano. Si tratta di un servizio innovativo di mobilità sostenibile, fortemente voluto da questa Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Alessandro Chiola, con l’impegno della Delegata Teresa Di Meo, in collaborazione con la società di trasporto Bus Italia.

La linea 49 è stata pensata per garantire un servizio efficiente, il collegamento tra le frazioni a valle con quelle a monte, le periferie con il centro cittadino. Consentirà a tutti di muoversi liberamente e comodamente all’interno del territorio, di raggiungere le attività commerciali situate nei diversi punti del paese, di recarsi presso gli uffici comunali senza l’utilizzo dell’auto e con un significativo impatto positivo sull’ambiente.

Il nuovo servizio pubblico di trasporto urbano sperimentale sarà operativo durante il periodo scolastico, dal lunedì al sabato, ed è patrocinato con fondi messi a disposizione dal Comune di Montecorvino Pugliano.

Il pullman effettuerà le seguenti fermate: Capolinea San Vito; Incrocio SP313 – via Colombo – via Genova (via San Vito); Via Firenze – via Cosenza; Prima incrocio via Venezia – via Torino – via Caltanissetta; Incrocio via Caltanissetta – via Ragusa; Via Piemonte tra via Istria e via Lombardia; Scuole; Chiesa via Toscana; Sede comunale; Pala Siani; San Vito, Bivio Pratole; Via Vittorio Emanuele – via Temponi; Ristorante “Le Parisien”; Piscina comunale; Via Trento (tabacchi); Via Trento (di fronte farmacia); Prima dell’incrocio di via Gallara Macchia Morese– via Gentile (cimitero); Municipio; Castel Pagano; Piazza Franchina, corso Germano Lamberti; Incrocio via Macchia Morese – via Gallara Macchia Morese (Fontana degli Alberi); Via Macchia Morese – Camelot. Il costo del biglietto BIC-U sarà di 1,20 euro.

«Sono certo – afferma il sindaco Alessandro Chiola – che tutti comprenderete la grande opportunità offerta nel campo della mobilità cittadina ed invito la cittadinanza ad intraprendere un percorso di buone e sane abitudini, preferendo il trasporto pubblico all’utilizzo dell’auto privata, al fine lasciare alle future generazioni un mondo migliore, più pulito e rispettoso dell’ambiente. Un servizio atteso da anni e che ora grazie agli sforzi messi in campo da questa Amministrazione diventerà realtà». Sul portale web, all’indirizzo www.comune.montecorvinopugliano.sa.it, maggiori informazioni.