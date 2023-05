Montecorvino Rovella, 81enne in pericolo: salvato dai Carabinieri

di Rita Milione

Nella mattinata odierna, alla località “Macchia” di Montecorvino Rovella (SA), i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti per soccorrere un 81enne in serio pericolo di vita. L’anziano, dopo aver dimenticato le chiavi di casa all’interno della propria abitazione, avrebbe deciso di entrare nell’appartamento arrampicandosi sull’adiacente cornicione per poi entrare da una finestra posta al primo piano dell’immobile.

Giunto sul cornicione e realizzata la notevole altezza da terra, per lo spavento e per la paura di cadere, l’81enne è rimasto immobile sulla sporgenza di casa, senza riuscire più a muoversi. I Carabinieri, allertati su segnalazione di un passante, hanno subito raggiunto l’abitazione dell’anziano, mettendolo in sicurezza, traendolo in salvo, ed infine affidandolo alle cure del personale sanitario del 118.