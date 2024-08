Montecorvino Rovella: mamma di tre figli trovata senza vita, indagini in corso

di Redazione ZON

Una tragedia ha colpito la comunità di Montecorvino Rovella, dove una donna di 33 anni è stata trovata senza vita questa mattina, lunedì 19 agosto. La giovane madre lascia tre bambini piccoli.

Intervento delle autorità

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti tempestivamente i soccorritori, tra cui l’automedica del Vopi di Pontecagnano e un’ambulanza della Croce Verde di Battipaglia. Poco dopo, i carabinieri della stazione locale sono giunti per effettuare gli accertamenti necessari.

Indagini e possibili sviluppi

Le cause del decesso rimangono al momento sconosciute, e non si esclude la possibilità di richiedere un’autopsia per chiarire le circostanze della morte. Le indagini proseguono per fare luce su questa tragica vicenda che ha sconvolto l’intera comunità.

Fonte: Salernonotizie.it