Morte 13enne Montoro, il sindaco di Fisciano esprime dolore

di Antonio Jr. Orrico

La morte del 13enne di Montoro ha causato un notevole dolore anche a Fisciano. A dare l’allarme ci ha pensato la madre del ragazzo

Un accaduto davvero brutto. Profondo dolore e sconcerto a Montoro, in provincia di Avellino, dove nella serata di ieri un ragazzo di 14 anni si è tolto la vita impiccandosi nella sua abitazione. A dare l’allarme la madre, che ha tentato inutilmente di soccorrerlo. Purtroppo tutti i soccorsi relativi al ragazzo, che era parte della comunità dell’Università di Fisciano, sono risultati inutili. Non si conoscono ancora i motivi del gesto.

Un fascicolo è stato aperto dalla Procura di Avellino, che ha affidato accertamenti e indagini ai carabinieri di Montoro e della compagnia di Solofra. Il giovane era in procinto di affrontare gli esami di terza media. L’intera comunità del paese in Irpinia è sotto choc. Annullate tutte le manifestazioni pubbliche previste nel fine settimana. Il sindaco Girolamo Giaquinto, a nome di tutta la comunità, ha espresso la sua solidarietà e la profonda vicinanza alla famiglia.

Naturalmente, per via dell’orrendo accaduto, anche Fisciano è in lutto. Per l’improvvisa morte del quattordicenne, il sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa, ha scritto queste parole sul suo profilo social: “Ci stringiamo forte alla famiglia Del Regno per la perdita dell’adorato figlio e a tutta la comunità scolastica dell’I.C. R.Nicodemi di Fisciano.“

Un episodio che, naturalmente, diventa molto significativo di quanto la situazione giovanile, in Italia, sia tutt’altro che di facile risoluzione. Un accaduto davvero bruttissimo, i cui motivi sono ancora ignoti a tutti quanti.