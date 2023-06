Hayao Miyazaki: tornano al cinema i capolavori dello Studio Ghibli

di Tiara Operno

I fan dello Studio Ghibli possono gioire! No, non stiamo parlando de del nuovo film di Hayao Miyazaki, “How do you live”, che arriverà nella sale giapponesi il 14 luglio 2023, di cui non si praticamente nulla per volontà dello stesso Miyazaki, il quale non ha voluto neanche rilasciare il trailer della sua ultima attesissima fatica, arrivata dopo dieci anni esatti da “Si alza il vento” (2013).

Non si sa ancora quando sarà possibile vedere “How do you live” in Italia, tuttavia un’iniziativa firmata da Lucky Red “Un mondo di sogni animati”, la quale ha riscosso un incredibile successo lo scorso anni, che riporta al cinema alcuni dei capolavori dello Studio Ghibli firmati da Hayao Miyazaki.

UN MONDO DI SOGNI ANIMATI: IL PROGRAMMA

Ecco quindi quali sono i film selezionati per la seconda edizione di “Un mondo di sogni animati”.

Ponyo sulla scogliera: in sala dal 6 al 12 luglio 2023

TRAMA: Durante un’escursione proibita per vedere il mondo in superficie, una principessa pesce rosso incontra un ragazzo umano di nome Sosuke, che le dà il nome Ponyo.

Kiki- consegne a domicilio: in sala dal 13 al 19 luglio 2023

TRAMA: La tredicenne Kiki si trasferisce in una città di mare con il suo gatto parlante, Jiji, per trascorrere un anno da sola, secondo la tradizione del suo villaggio per l’addestramento delle streghe. Dopo aver imparato a controllare il suo manico di scopa, Kiki organizza un servizio di corriere volante e presto diventa un punto fisso nella comunità. Ma quando la giovane strega insicura inizia a interrogarsi e perde le sue capacità magiche, deve superare le sue insicurezze per riavere i suoi poteri

Il castello nel cielo: in sala dal 27 luglio al 2 agosto 2023

TRAMA: La giovane orfana Sheeta e il suo rapitore, il colonnello Muska, stanno volando in una prigione militare quando il loro aereo viene attaccato da una banda di pirati aerei guidati dalla matronale Dola. Fuggendo da una collisione a mezz’aria tramite un cristallo magico al collo, Sheeta incontra il compagno orfano Pazu e la coppia unisce le forze per scoprire la mistica città galleggiante di Laputa mentre è inseguita sia da Muska che dai pirati, che bramano la miriade di tesori della città.

Il mio vicino Totoro: in sala dal 10 al 16 agosto 2023

TRAMA: Acclamato film d’animazione firmato da Hayao Miyazaki che la storia della studentessa Satsuke e della sorella minore, Mei, mentre si stabiliscono in una vecchia casa di campagna con il padre e aspettano che la madre si riprenda da una malattia in un ospedale della zona. Mentre le sorelle esplorano la loro nuova casa, incontrano e fanno amicizia con spiriti giocosi nella loro casa e nella foresta vicina, in particolare con l’enorme creatura conosciuta come Totoro

Si alza il vento: in sala dal 24 al 30 agosto 2023

TRAMA: L’amore per il volo che dura da una vita ispira l’ingegnere aeronautico giapponese Jiro Horikoshi, la cui carriera leggendaria include la creazione dell’aereo da combattimento A6M della seconda guerra mondiale.

L’elenco delle sale sarà presto disponibile su www.studioghibli.it