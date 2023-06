Salerno: trovato con hashish e cocaina uomo già agli arresti domiciliari

di Adelaide Senatore

I Carabinieri della Stazione di Salerno hanno colto in flagranza di reato un uomo in possesso di sostanze stupefacenti. Già agli arresti domiciliari, l’uomo è stato trovato in possesso di 3 grammi di hashish e 33 grammi di cocaina confezionata e pronta allo spaccio.

Inoltre, è stato rinvenuto dai militari materiale per l’imballaggio dello stupefacente e alcune banconote, provento dello spaccio.