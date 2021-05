Muore Kevin Clark a soli 32 anni. L’attore e batterista di School of Rock perde la vita in un incidente nella città di Chicago

Muore a 32 anni l’attore americano Kevin Clark, batterista di School of Rock, in cui vestiva i panni di Dewey Finn, un eccentrico chitarrista squattrinato che dopo essere stato cacciato dalla sua band si ritrova a fare il supplente in una scuola per giovani rampolli.

L’incidente a Chicago

L’attore perde la vita dopo essere stato travolto da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta. L’incidente, avvenuto tra le strade di Chicago, viene riportato da TMZ, che anticipa l’identità del guidatore. Coinvolta nell’incidente sarebbe una giovane donna di 20 anni, che al momento dell’incidente sarebbe stata alla guida di una Hyundai Sonata, l’auto incriminata.

‘E’ notizia devastante, se ne è andato troppo presto’, commenta Jack Black su Instagram.



Kevin Clark: musicista di talento

School of Rock è il film per cui viene ricordato. Carismatico ed entusiasmante, le abilità di Kevin Clark erano numerose, soprattutto nel campo della musica. Musicista polistrumentale (oltre alla batteria suonava chitarra, violino e pianoforte) e proprio la musica rimaneva la sua più grande passione. Lo scorso fine settimana, Clark si era, infatti, esibito dal vivo con la sua band i “Jessie Bess and the Intentions”: ‘Amava tanto la musica –dichiara la madre Allison – ed era un talento grezzo. Ha iniziato a suonare la batteria a tre anni, colpendo pentole e padelle nel seminterrato, poi a dodici è arrivato il successo con “School of Rock”: al provino lo portò un suo amico e gli diedero la parte perché sapeva effettivamente suonare la batteria, ma non era un attore e non pensava di poterlo diventare, il suo mondo era la musica’.