Morto Michael Gambon: il professor Albus Silente di “Harry Potter”

di Rita Milione

Addio all’attore britannico Michael Gambon, meglio conosciuto per aver interpretato Albus Silente in sei degli otto film di Harry Potter, è morto in ospedale all’età di 82 anni. La triste notizia è stata annunciata dalla famiglia: “Il nostro amato marito e padre è spirato pacificamente”, hanno scritto sua moglie, lady Gambon, e suo figlio Fergus.

La carriera

La carriera di Michael Gambon, divenuto sir Michael dopo il riconoscimento del cavalierato da parte della regina Elisabetta II fin dal 1998, ha attraversato i decenni e lo ha visto protagonista a teatro – anche come raffinato interprete di Shakespeare -, in varie serie tv e alla radio, oltre che al cinema. In oltre mezzo secolo sulle scene, ha vinto fra l’altro 4 premi Bafta, i cosiddetti Oscar britannici.

Tra i suoi film più celebri si annoverano: Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante (1989) di Peter Greenaway, Il mistero di Sleepy Hollow (1999) di Tim Burton, in cui interpreta Baltus Van Tassel, e Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 (2010). Dal 2004 ha sostituito Richard Harris, deceduto due anni prima, nel ruolo di Albus Silente nella saga cinematografica di Harry Potter e ha interpretato il ruolo in tutti i sei film successivi della saga.