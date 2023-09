Nocera, arrestato uomo per rapina aggravata

di Antonio Jr. Orrico

Un nuovo accaduto molto grave. Un uomo, infatti, originario di Pagani, è stato messo in stato di arresto dai Carabinieri per aver messo in atto un furto. I Carabinieri della Stazione di Nocera Inferiore hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa per rapina aggravata e ricettazione, nei confronti di un 39enne residente a Pagani, consumata lo scorso 23 giugno ai danni di una tabaccheria di Nocera Inferiore.

Secondo l’ipotesi accusatoria, l’uomo si è introdotto con il volto coperto da un passamontagna ed armato di pistola. Successivamente, ha minacciato la titolare dell’attività commerciale facendosi consegnare l’incasso della giornata, nonché diverse stecche di sigarette. L’uomo è poi fuggito da Nocera a bordo di un motociclo rubato. La moto, una Aprilia Pegaso, era stata rubata il giorno prima dallo stesso rapinatore.