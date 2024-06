Mozzarelle, quali sono le più vendute nei supermercati italiani? L’indagine di “Altroconsumo”

di Rita Milione

L’associazione “Altroconsumo” prosegue i test sugli alimenti di uso quotidiano: questa volta l’associazione dei consumatori si è concentrata sulle mozzarelle, uno dei formaggi più apprezzati, scoprendo – su 19 prodotti analizzati – che 5 pesano meno di quanto dichiarano in etichetta.

“Orientarsi tra le numerose marche di mozzarella, più o meno conosciute, che ogni giorno vengono esposte sugli scaffali dei supermercati italiani, è davvero complicato. D’altronde, è il formaggio più venduto in Italia: secondo Assolatte, è presente nel frigorifero di nove famiglie italiane su dieci”. Per questo Altroconsumo ha analizzato e degustato 19 mozzarelle di latte vaccino o “fior di latte”, come a volte vengono anche chiamate in etichetta, delle marche più diffuse nei supermercati, ipermercati e nei discount.

Cosa è emerso dall’indagine?

5 prodotti su 19 (più del 25%) ottengono un’insufficienza nella verifica del peso sgocciolato, perché non solo è inferiore a quello dichiarato, ma non rispetta neppure la finestra di tolleranza prevista dalla legge.

Una mozzarella prodotta in Slovenia (Coop Spesotti) potrebbe essere preparata anche con latte in polvere invece che con solo latte fresco, come vuole la legge per le produzioni italiane.

Nella grande distribuzione ci sono tanti prodotti medio-buoni, ma nessuno davvero eccelso.

Una mozzarella Migliore del Test (Bayerland) è prodotta in Germania e un’altra in Alto Adige, a riprova del fatto che la zona di produzione non incide sulla qualità, anche se è un prodotto tipico del Sud Italia.

Altra sorpresa: la mozzarella che è piaciuta di più ai giudici (esperti degustatori di formaggi) è del discount Lidl (Merivio).

La mozzarella peggiore in classifica è l’unica certificata biologica della nostra selezione (Bio Cansiglio, comprata da NaturaSì), bocciata all’assaggio e nella verifica dell’igiene e dello stato di conservazione.

Le mozzarelle del test sono andate piuttosto bene: prevalgono i giudizi positivi sulle insufficienze, ma soltanto una ha conquistato gli assaggiatori. Si tratta, a sorpresa, di un prodotto di discount, la mozzarella Merivio della Lidl, la più apprezzata sia per quanto riguarda la presentazione che per le caratteristiche visive e gustative.